Gioca con le forme geometriche per look ispirati al passato pieni di novità

Ci sono abiti ed accessori a cerchio, a rettangolo ed a trapezio, orecchini a triangolo, cinture con la fibbia a stella, rombi decorati su gonne e top, maglie e giacche cut out che scoprono parti del corpo ricordando pentagoni. Le forme geometriche sono una costante nella moda, scopriamo come indossarle al meglio.

Corti, lunghi, attillati o voluminosi, gli abiti con fantasie geometriche non si contano più. Da portare con pochi accessori e di forme diametralmente opposte (se spigoloso nel tessuto dovrà essere circolare nell’accessorio) vediamo quali scegliere per essere alla moda e per fare ottimi investimenti visto e considerato che il più delle volte si tratta di capi continuativi. Non a caso infatti molti di questi venivano sfoggiati negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ci sono alternative per tutti i gusti e per ogni tasca.

Vesti le geometrie e rendile uniche su di te. Scegli tra queste forme

In perfetto stile “Emily in Paris” il vestito corto di Asos Design (scontato a 30,05 euro sul sito ufficiale del brand) ha le maniche a palloncino, è in tessuto bouclé con stampa a quadri neri vivace su base cipria. Nella parte del seno è strutturato ma senza essere imbottito e lo scollo quadrato evidenzierà un perfetto décolleté.

Per le amanti del rosso c’è l’abito in maglia di Maje con motivo a rombi dorati e taschino alto a sinistra con bottone argentato che riprende gli strass che elegantemente suddividono le geometrie. Costa 255 euro su Farfetch. Sì ad uno stivaletto in camoscio nero e ad accessori metallici.

La maglia aderente nera di Le Style de Paris è mono spalla con bretella e fascia gioiello con dettagli di cerchi dorati. con il collo alto ed il top rettangolare, si crea una parte scoperta che lo rende sensuale. Davvero molto conveniente, costa solo 16,50 euro e sarà perfetta con un paio di jeans ed accessori dorati in perfetto stile Duemila.

La borsa a triangolo di Prada fa parte della nuova collezione primavera – estate 2022. In verde smeraldo, con pouch rimovibile in pelle con chiusura zip e logo della stessa forma in rilievo sul quadrante, è ottima da portare a tracolla. Ci sono anche le varianti in bianco, giallo, nero. Il prezzo è di 1700 euro.

LEGGI ANCHE-> Dubbi su come vestire nella festa degli innamorati? Ecco le idee più originali (chedonna.it)

Nessuna scusa, bisogna agire di geometrie e vedrete che un semplice cambiamento farà sembrare totalmente nuove anche voi.

Silvia Zanchi