Bonus affitti 2022 per under 31: ecco come funziona

Bonus affitti 2022: la nuova Legge di Bilancio ha introdotto un’agevolazione per giovani under 31 che stipulano contratti di locazione. Ecco come funziona: la mini-guida.

Il 2022 è un anno promettente per gli incentivi. Seguendo il percorso già tracciato nel 2021, il governo sta introducendo tutta una serie di agevolazioni per i cittadini, per incentivarne la spesa per l’acquisto di beni e/o servizi.

Un percorso quasi obbligato, considerata la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. Interi comparti commerciali e produttivi sono in seria difficoltà. E non va meglio per le utenze domestiche: le bollette di luce e gas hanno raggiunto importi da capogiro.

Lo Stato corre ai ripari e cerca di dare una mano alla famiglie, soprattutto a quelle con reddito basso. Ma ci sono tantissime novità anche per i giovani. Una di queste è contenuta nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2022.

Arriva il bonus affitti per i giovani under 31 che stipulano contratti di locazione. Una misura interessante, soprattutto per coloro che lavorano o studiano in una regione diversa da quella d’origine. Vediamo insieme in cosa consiste questo incentivo.

Bonus affitti 2022: tutto su condizioni e requisiti

Bonus affitti 2022 per giovani under 31: il governo ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di affitto, entro un tetto massimo di 2.000 euro. Questa detrazione spetta agli aventi diritti soltanto per i primi quattro anni.

L’incentivo è riservato a giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni non ancra compiuti. Tale bonus è finanziato dallo Stato con l’apposito fondo “affitti giovani”. Ecco quali sono i requisiti richiesti:

reddito annuo non superiore ai 15.493,71 euro;

contratto di locazione stipulato per l’intera unità abitativa (o porzione di essa) da destinare a propria abitazione principale.

E’ possibile provare che l’abitazione sia una residenza principale tramite alcuni documenti quali il certificato di residenza, l’autocertificazione prima casa e le bollette relative alle utenze di luce, gas e telefono, che dimostrino che il soggetto abiti abitualmente nella casa presa in affitto.

Sono esclusi dal bonus affitti 2022 under 31 le seguenti categorie di immobili:

alloggi di edilizia residenziale pubblica ;

; alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche ;

; abitazioni di tipo signorile (A1), ville (A8), castelli e palazzi di particolare (A9).

Per avere indicazioni precise circa le modalità di erogazione del bonus, bisognerà attendere la pubblicazione dei decreti attuativi alla Legge di Bilancio 2022.

Ma il 2022 è ricco di opportunità anche per i giovani under 36. Tra le più significative c’è quella riservata all’acquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

L’incentivo è previsto dal Decreto Sostegni Bis e punta a sostenere l’acquisto della prima casa da parte dei giovani, in un momento di particolare crisi come quello che stiamo vivendo. Coloro che faranno un acquisto così importante potranno beneficiare di tutta una serie di agevolazioni, esenzioni e sgravi fiscali.

Ecco quali sono i requisiti richiesti per questo bonus:

non aver compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto è rogitato; ISEE non superiore ai 40.000 euro annui, desumibile da un’attestazione in corso di validità; non essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa).

La casa è sempre più un bene rifugio per gli italiani. Con queste agevolazioni, i giovani potranno facilmente affittarne una o, in alternativa, fare il grande passo per l’acquisto che cambia la vita. Perché, in fondo, il mattone è sempre un buon investimento!