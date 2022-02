Victoria De Angelis pubblica una foto di Damiano e scatena i fan

Victoria De Angelis pubblica una foto di Damiano David da Los Angeles e scatena l’entusiasmo dei fan dei Maneskin.

I Maneskin si trovano a Los Angeles e, dalla città californiana, Victoria De Angelis scatena l’entusiasmo di tutti i fan pubblicando una foto di Damiano David. Negli scorsi giorni, dopo essere sbarcati a Los Angeles, Victoria, Ethan e Thomas hanno condiviso su Instagram foto dei loro momenti di relax.

L’unico della band che era rimasto in silenzio era stato Damiano che, oggi, ha reso felici tutti i fan facendosi fotografare da Victoria che ha poi condiviso lo scatto tra le storie su Instagram.

Victoria De Angelis e la foto di Damiano David da Los Angeles: i fan ringraziano

Dopo essere tornati sul palco del Festival di Sanremo dove, lo scorso anno, è iniziato il loro periodo magico, i Maneskin hanno raggiunto prima Londra per i Brit Awards e, successivamente, Los Angeles. Nella città californiana, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, tra un impegno e l’altro, si sono rilassati tra bagni in piscina e passeggiate in città.

La bassista, il chitarrista e il batterista dei Maneskin hanno regalato ai fan le immagini delle loro giornate californiane lasciando, tuttavia, tutti con un dubbio: dov’è Damiano David? A rispondere a tale domanda è stata la stessa Victoria attraverso una Instagram Story. Victoria, infatti, ha rassicurato tutti pubblicando una foto di Damiano scattata in un ristorante di Los Angeles durante un pranzo.

LEGGI ANCHE —> Victoria De Angelis splendida in rosa: incantevole con giacca e camicia

Tutti e quattro i componenti dei Maneskin si trovano ancora a Los Angeles dove si sono concessi anche una giornata al mare per ricaricare le energie. Dallo scorso marzo, infatti, i Maneskin non si sono fermati un attimo. La vittoria al Festival di Sanremo 2021 ha dato il via ad un successo mondiale per i Maneskin che, dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 hanno girato il mondo.

LEGGI ANCHE —> Victoria De Angelis, l’angelo biondo dei Maneskin che fa impazzire tutti

Dopo aver conquistato l’Italia e l’Europa, infatti, i Maneskin hanno anche conquistato gli Stati Uniti. Nonostante il successo, Victoria, Ethan, Damiano e Thomas restano quattro ventenni con i piedi ben piantati sulla terra e con tanti sogni ancora da realizzare.