Test di San Valentino | Cosa comunica il tuo look ideale per la serata?

Con il test di San Valentino prenderemo in esame il tuo look ideale per la serata più romantica dell’anno: cosa dice di te e della tua coppia?

La cena di San Valentino per molte coppie (e soprattutto per molte donne) è un evento irrinunciabile, a volte addirittura uno dei più attesi dell’anno. Per questo motivo il look che scegliamo rivela moltissimo della nostra personalità!

Dal momento che però si tratta di un “evento di coppia” il modo in cui decidiamo di vestire a San Valentino rivela anche lo “stato di salute” della nostra storia d’amore.

Va avanti per abitudine? Si trova all’apice della sua passionalità? È destinata a durare o a esaurirsi nel giro di poco tempo? Stai davvero facendo tutto il possibile per renderla divertente, appagante ma soprattutto degna di essere vissuta ogni minuto?

Forse non crederai che tutte queste informazioni si possano dedurre da quello che deciderai di indossare per la serata, invece è proprio così!

Test di San Valentino

Il motivo per cui abbiamo scelto il rosa è che si tratta del colore più romantico e più femminile in assoluto. Tutti i look che ti proponiamo quindi sono in varie sfumature di questo dolcissimo colore, ma puoi anche concentrarti solo sul modello dell’outfit se il colore non è nelle tue corde!

1 – Blusa con le maniche a sbuffo

La blusa con le maniche a sbuffo è romantica e bon ton. Il suo rosa delicato e la scollatura assolutamente castigata la rendono un capo perfetto per una serata tranquilla, informale con un tocco di eleganza.

Se hai scelto questo outfit significa che sei una persona dolce che non ama apparire a tutti i costi. Il tuo fascino è rassicurante e discreto, quello di una brava ragazza senza strane idee e grilli per la testa.

Nella tua coppia cerchi essenzialmente equilibrio e serenità. A lungo andare questi elementi potrebbero sfociare in una noiosa abitudine, ma speriamo che la tua relazione non sia già a questo punto. E se lo fosse? Prova a ravvivarla con qualche piccola follia!

2 – Abito sexy con le spalle scoperte

Questo abito di un intenso rosa scuro ha una lavorazione a costine che lo rende molto aderente alle curve del corpo. Il particolare scollo a barca lascia le spalle scoperte e rende l’abito ancora più sensuale. La banda intorno al collo contribuisce a mettere in evidenza la scollatura che, anche senza essere eccessiva, può far girare la testa.

Se hai scelto questo abito sei una donna piuttosto passionale, che ama attirare l’attenzione ma anche stuzzicare continuamente il desiderio e la fantasia del partner.

Probabilmente la tua coppia è ancora giovane ma, se così non fosse, complimenti! Siete riusciti a mantenere il fuoco della passione ancora vivo e bruciante!

3 – Abito in raso con ruches e maniche staccate

Quest’abito corto dal tessuto appariscente è sicuramente l’outfit più particolare in assoluto. Se lo indosseresti volentieri durante la cena di San Valentino significa che sei ancora innamoratissima del tuo partner.

Probabilmente vedi ancora te stessa come una principessa e il tuo lui come il Principe Azzurro che il destino ti aveva destinato. La tua visione della coppia, ma in generale dell’amore, è assolutamente romantica e per qualcuno forse un po’ infantile.

Non lasciare che il tempo faccia spegnere il desiderio di avere una relazione da favola! Diventare “troppo adulti” in amore lascia sfiorire tutta la poesia e l’eccitazione dei primi mesi!

4 – Camicia classica con fiocco

Questa camicia a maniche lunghe è il capo più classico ed elegante tra quelli proposti. Estremamente raffinata ma anche civettuola, a causa del grosso fiocco che chiude il collo, questa camicia è perfetta per una cena di classe.

Se hai stabilito che questo è il tuo outfit ideale per San valentino significa che ti senti una donna ormai adulta e realizzata. Prendi la tua relazione molto seriamente e, con ogni probabilità, hai lavorato a lungo per costruire una relazione solida, duratura ma soprattutto stabile.

Per te l’amore è un patto, un’alleanza tra due persone che sanno perfettamente chi sono e che cosa possono dare all’altro e ricevere da lui. Sei disposta a impegnarti sempre al massimo per mantenere questo altissimo standard ma accetta un consiglio: nelle storie d’amore ci vuole anche un briciolo di follia di tanto in tanto. Non lasciare che la noia rovini una relazione perfetta!

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.