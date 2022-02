Questi segni zodiacali sono estremamente taciturni: non forzarli

Per caso sei uno dei cinque segni zodiacali tra i più taciturni di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito (anche se non vuoi) con la classifica di oggi!

Appena provi a parlare le tue guance si tingono di rosso e pensi che non potresti risultare più imbarazzante (ed imbarazzato) di così?

Il tuo partner non riesce assolutamente ad uscire con te e con i tuoi amici perché quando è con voi non spiccica parola?

Bene (si fa per dire), allora potresti essere o potresti avere a che fare con una persona veramente taciturna.

Non c’è bisogno di iniziare ad arrabbiarsi oppure cercare di forzare la mano e calcare i toni: possiamo guardare insieme la classifica dell’oroscopo e capire, grazie a questi segni zodiacali, cos’è meglio fare!

I segni zodiacali più taciturni di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi che ti aiuterà a capire come comportarti

Hai mai visto un bambino piccolo, imbarazzato dal dover salutare una persona di cui non si ricorda tanto bene?

Ecco, ci sono molte persone che, una volta cresciute, rimangono esattamente come quel bambino piccolo: imbarazzate ed estremamente timide!

Se a cinque anni possiamo giustificare ancora la timidezza naturale di chi non sa come comportarsi (visto che non capisce bene ancora come sia stare in società), una volta cresciuti il tutto diventa di certo più complicato ed imbarazzante.

Onde evitare discussioni e litigi, quindi, abbiamo pensato di chiedere una mano a stelle e pianeti. Oggi abbiamo stilato la classifica dei cinque segni zodiacali più taciturni di tutto l’oroscopo: che ne dici, ti va di controllare se ci sei tu o se ci sono delle persone che ti stanno vicino?

Vergine: quinto posto

Cari amici della Vergine, pensavate che vi avremmo posizionato più in alto nella nostra classifica di oggi?

Sapete benissimo di essere persone molto taciturne, che ritornano sempre ad una situazione di quiete e silenzio per schiarirsi le idee. Altrettanto bene, però, sapete di non essere proprio i più taciturni tra tutti!

Quando siete di buon umore, infatti, potete essere anche molto loquaci il che, poi, genera molta confusione tra i vostri conoscenti.

Meglio sapere subito, quindi, che la Vergine è un segno decisamente taciturno… anche se potremmo dire che lo è a tratti!

Sagittario: quarto posto

Anche se cantano, ballano e fanno, generalmente, sempre un gran baccano i nati sotto il segno del Sagittario sono veramente taciturni!

Ai Sagittario, infatti, non importa dover per forza riempire il silenzio con una conversazione… anzi!

Preferiscono il silenzio alle parole vuote e, proprio per questo, sono nella nostra classifica dei segni zodiacali più taciturni dell’oroscopo.

Non provate ad ammaliare un Sagittario parlando per ore ed ore: lo detestano!

Scorpione: terzo posto

Per carità, non provate a far parlare uno Scorpione quando è in una delle sue fasi del silenzio!

Gli Scorpione, infatti, sono persone estremamente curiose: ci sono svariati momenti in cui sono festosi, giocosi ed hanno molta voglia di parlare, tanto che potrebbero addirittura arrivare ad infastidirvi!

In molti altri momenti, però, agli Scorpione è necessario il silenzio e si aspettando da voi che riusciate, quasi, a leggergli nella mente.

Gli Scorpione sanno essere veramente molto taciturni: il che può mettere paura, soprattutto se un quarto d’ora prima ridevano e scherzavano come se niente fosse!

Pesci: secondo posto

Anche ai nati sotto il segno dei Pesci sembra inutile parlare quando non c’è niente da dire: e, spesso, ai Pesci sembra di non avere proprio niente da dire!

Il motivo non è che i Pesci non abbiano interessi o pensieri interessanti da condividere: semplicemente non vogliono condividere le loro idee con nessuno!

Ai Pesci, infatti, piace particolarmente disquisire di argomenti importanti ma solo con poche, selezionatissime persone.

Stare in silenzio, poi, è un ottimo modo per rendersi ancora più affascinanti ed ambigui agli occhi degli altri. E sappiamo bene che, questo, è uno dei metodi che hanno i Pesci per distinguersi tra la folla!

Non vedrete mai un Pesci troppo chiacchierone, almeno all’inizio della vostra frequentazione. Con il tempo, poi, si sciolgono e chiacchierano tranquillamente ma all’inizio… mettono paura!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più taciturni di tutto l’oroscopo

Alle persone che conoscono bene i Capricorno sembrerà strano trovarli nella classifica di oggi dell’oroscopo e, oltretutto, al primo posto.

Come? I Capricorno sono taciturni? Ma sarà mai vero?

Ebbene, la risposta è ovviamente sì: con chi non conoscono i Capricorno non spiccicano proprio mai parola!

Questo rende veramente difficile, per i Capricorno, conoscere nuove persone: dobbiamo veramente rendere atto a chi li approccia per primo!

I Capricorno, infatti, sono capaci di stare in silenzio anche nel bel mezzo del party più scatenato.

Semplicemente, se non vogliono parlare, non parlano! Possiamo assicurarvi anche una cosa: ai Capricorno non va quasi mai di parlare!

Certo, quando diventate loro amici intimi scoprirete poi che i Capricorno sono in grado di parlare e dare fastidio per ore. Lo fanno perché vi vogliono bene, ovviamente, ma sono completamente diversi da quel tizio taciturno che avete conosciuto all’inizio!

