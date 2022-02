Pere al vino rosso, il dessert perfetto senza cucinare un dolce

Usare la frutta per preparare un dolce è normale, cuocerla nel vino un po’ meno, nasce così una ricetta fantastica, le pere la vino rosso

Il segreto per servire un dessert che non è un dolce vero e proprio? Usare la frutta e una base liquida molto profumata. Nascono così le pere al vino rosso, un dolce perfetto soprattutto in inverno quando le giornate sono fredde.

Ma quali sono i trucchi per preparare delle perfette pere al vino rosso? Intanto la scelta della materia prima, perché non potete sbagliare. Avete bisogno di pere che dopo la cottura non si rompono e non si sfaldano.

Ce ne sono almeno tre ideali per questa ricetta: le pere coscia, oppure le pere Kaiser o ancora le Martin Sec. Sono tutte varietà che tengono perfettamente la cottura in pentola e rimangono belle sode anche se poi al morso si sciolgono in bocca.

Ma poi serve anche il vino adatto. In questo caso, puntate sulla qualità con un bel vino rosso corposo: se volete l’eccellenza, un Barolo oppure un Chianti, ma vanno benissimo anche il Brachetto, il Nebbiolo, il Pinot. Va bene anche il vino bianco? Sì, ma qui serve il rosso.

Solitamente, quando mangiate le pere crude eliminate il torsolo, i semi e la base.Ma se sono cotte, come fare? Semplice, dovete tagliarle in due e pulirle prima di metterle in pentola, senza rovinarle perché hanno bisogno di essere integre.

Pere al vino rosso, la ricetta passo dopo passo

E allora adesso vediamo insieme come cucinare delle strepitose pere al vino rosso.

Ingredienti:

8 pere

400 ml vino rosso

250 ml acqua

250 g zucchero semolato

1 stecca di cannella

4 chiodi di garofano

2 anici stellati

Preparazione:

Prendete un tegame, cominciate a versare il vino rosso, tutto lo zucchero e l’acqua. Accendete il fuoco a fiamma medio-bassa e portate la base delle vostre pere dolcemente a bollore.

Mentre aspettate che il liquido comincia a bollire, lavate le pere e togliete la buccia lasciando però il picciolo, poi tenete da parte.

Quando il liquido comincia a bollire, aggiungete i chiodi di garofano, la stecca di cannella, l’anice stellato. Poi aspettate due minuti e unite anche le pere, abbassando il fuoco al minimo. Lasciate cuocere per 15 minuti girando le pere almeno un paio di volte per farle insaporire bene nel liquido di cottura.

Quando sono pronte, tirate su le pere con un mestolo forato e appoggiatele su un piatto ad intiepidirsi. Poi usando un colino filtrate il liquido di cottura in un altro pentolino e lasciatelo ridurre fino ad ottenere una specie di sciroppo.

Per servire, mettete almeno due parti di pera in un piatto e nappatela con lo sciroppo caldo a base di vino e spezie.