Il consiglio di Gwyneth Paltrow per imparare a fare bene l’amore

Vuoi imparare a “farlo” al meglio? Allora il consiglio sul sesso di Gwyneth Paltrow è quello che fa al caso tuo: ecco di cosa si tratta!

Che si tratti di un’attrice di fama mondiale (anche se ha detto anche di aver deciso di rinunciare al mondo del cinema) è indiscusso.

Che faccia parlare di sé con idee a volte decisamente bislacche (su tutte, ricordiamoci della candela all’odore… beh, di vagina) è ormai un fatto assodato.

Di chi parliamo? Ah ma di Gwyneth Paltrow, una delle personalità più in vista di Hollywood che tra una serie TV, una dichiarazione al peperoncino ed una linea di sex toys è praticamente sempre sulla bocca di tutti.

Ultimamente ha deciso di regalare a tutti i suoi fan un consiglio sul sesso: non sei curiosa di scoprire quale sia?

Il consiglio sul sesso da parte di Gwyneth Paltrow che non puoi perderti: ecco cosa dovresti fare secondo l’attrice

Da quando ha deciso di concentrarsi sul suo futuro da imprenditrice piuttosto che su righe di dialogo da mandare a memoria, Gwyneth Paltrow ha decisamente fatto parlare di sé più e più volte.

Il sesso, soprattutto, sembra essere uno dei suoi argomenti preferiti: tra candele al profumo di vagina e sex toys, Gwyneth sembra avere molto da dire a riguardo!

Se volete sapere proprio tutto (ma proprio tutto, tutto) quello che Gwyneth pensa di amore e relazioni, c’è una serie TV su Netflix che fa proprio al caso vostro.

Anche se è uscita nel 2020, possiamo assicurarvelo: è veramente molto attuale!

Ma, oltre alla serie TV su goop (l’azienda di lifestyle di Gwyneth Paltrow) c’è di più: il suo consiglio sul sesso e sul come viverlo al meglio!

Eh sì, perché oltre a dispensare varie nozioni sul sesso nella sua serie TV, a parlare di sex awareness e sex positivity con la sua azienda, Gwyneth ha anche deciso di condividere i suoi consigli personalissimi riguardo il sesso.

Uno di questi è quello che Gwyneth Paltrow ha tenuto da parte per darlo solo ed esclusivamente ai suoi figli. Adesso che i pargoli sono cresciuti e che si può parlare di sessualità senza troppi problemi, l’attrice ha deciso di condividerlo anche con tutti noi.

Sì ma qual è il consiglio sul sesso di Gwyneth Paltrow?

Secondo l’attrice, infatti, per fare bene l’amore bisognerebbe: “stare molto vicino alla tua verità, a chi sei e cosa vuoi, e devi rimanere fedele anche alla tua integrità personale“.

Che cosa vuol dire questo e, soprattutto, perché questo consiglio sul sesso da parte di Gwyneth Paltrow sembra essere così importante?

Beh, innanzitutto perché quando parliamo di sessualità parliamo in realtà di cinque tipologie diverse di piacere.

C’è la tipologia “kinky” (quella un poco estrema), la tipologia energetica, la tipologia sensuale, quella sessuale e quella “shapeshifter” cioè che cambia forma nel tempo.

Spesso le coppie hanno due tipologie ed impronte di piacere diametralmente opposte e diverse: insomma, è proprio vero che gli opposti si attraggono!

Il consiglio sul sesso di Gwyneth Paltrow, quindi, è in realtà pensato attraverso questa ottica.

Certo, dobbiamo imparare il più possibile quello che piace all’altro anche e soprattutto tenendo presente che il sesso si fa in due (o anche in più!), per divertimento e per piacere gli uni degli altri.

Ma la cosa più importante da ricordare è una: devi sapere cosa piace a te e rimanere fedele a quella idea!

Questo non vuol dire, ovviamente, che la sessualità non possa cambiare o che la tua tipologia di sessualità debba essere per forza sempre la stessa.

Se tu, però, sei il primo a non capire quello che ti piace e quello che vuoi, difficilmente ti divertirai mai facendo sesso.

Ehi, non vogliamo di certo farti intristire: è solo ora di rendersi conto che, per fare bene l’amore, dobbiamo sapere chi siamo noi in primis.

Coraggio: dopotutto la ricerca di quello che ti piace di più sotto le lenzuola non è assolutamente noiosa, visto che non dovrai farla in biblioteca!