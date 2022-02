By

Vanessa Incontrada è una delle attrici e conduttrici TV più amate degli ultimi anni. Con il suo sorriso contagioso ha fatto innamorare il pubblico televisivo italiano. Ma vi ricordate com’era Vanessa Incontrada da giovane? Ecco il cambiamento.

Vanessa Incontrada è una delle showgirl e attrici più amate. Negli anni però il suo aspetto ha subito una profonda trasformazione. Ecco com’era agli albori della sua carriera.

La carriera di Vanessa Incontrada ha preso il volo nel 2004, quando ha condotto Zelig al fianco di Claudio Bisio. Da quel momento in poi la conduttrice e attrice non si è più fermata.

Nell’estate 2005 ha condotto con Fabio De Luigi il Festivalbar 2005 ed è inoltre approdata sul piccolo schermo con Quale amore, con Giorgio Pasotti come partner. Ha in seguito preso parte, nel 2007, al film La cena per farli conoscere di Pupi Avati, al fianco di Diego Abatantuono e la splendida Violante Placido.

In anni più recenti ha confermato il suo talento interpretando Angela, nella serie del 2020 Come una madre, al fianco di Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma. Nello stesso anno ha preso parte come giudice alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ha poi partecipato nel 2021 come concorrente al programma televisivo Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, su Prime Video, e nel settembre dello stesso anno ha condotto Striscia la notizia insieme al comico napoletano Alessandro Siani.

È poi tornata a condurre, dal 18 novembre al 9 dicembre, dopo undici anni di assenza, Zelig di nuovo in coppia con Claudio Bisio.

Ma com’era Vanessa Incontrada da giovane?

Anche da giovane Vanessa Incontrada è stata una vera bellezza, come molti ricorderanno.

Metà italiana e metà spagnola, Vanessa è cresciuta fra Barcellona e Follonica ed è di madrelingua spagnola. Nel 1996 si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modella.

Nel 1998 ha partecipato al suo programma televisivo, Super in onda su Italia 1, che ha condotto fino al 2000. Nel 1999 ha condotto su Rai 1 Millennium con Michele Mirabella mentre nel 2000 ha affiancato Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai Uno.