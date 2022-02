Quanto sei sola nella tua relazione? Scoprilo con questo test

Il test della solitudine in amore ci aiuterà a capire se la tua relazione ti sta isolando dagli altri e dal tuo partner o se, invece, fortunatamente state andando nella direzione opposta. Sei pronta ad affrontarlo?

Ci sono tantissime persone che pensano che avere una relazione sia il modo migliore per non sentirsi mai da soli.

Avere qualcuno vicino con cui festeggiare il compleanno o le feste più importanti è fondamentale per evitare la solitudine… no?

La risposta, purtroppo per tutti noi, è assolutamente no.

Avere un partner romantico non vuol dire riuscire ad evitare la solitudine, anzi!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di proporti un test della personalità che possa aiutarti a capire come ti trovi, veramente, all’interno della tua relazione. Sei pronta a provarlo?

Test della solitudine in amore: dicci cosa vedi nel quadro per scoprire quanto sei solo nella tua relazione

Credi che avere una relazione ed essere da soli sia un ossimoro ed un controsenso?

Bene, allora abbiamo delle cattive notizie per te (quindi non tanto bene, in realtà).

Si può essere molto da soli, soprattutto quando si ha una relazione: non è vero che avere un partner romantico sia la soluzione a tutti i nostri mali!

A volte non ce ne rendiamo neanche conto e, nei casi peggiori, ci può succedere di isolarci anche e soprattutto a causa della nostra relazione.

Non siamo in connessione con il nostro partner e ci sentiamo sempre più solitari e confusi: chissà se questa cosa sta accadendo anche a te?

Oggi, con il nostro test della solitudine in amore, abbiamo deciso di trovare la risposta alle tue domande o possibili dubbi.

Devi solo guardare il quadro qui sopra, opera di un famoso pittore rumeno Mihai Criste. Espero di simbolismi e surrealismo, Mihai Criste ha realizzato questo quadro con due elementi che si fondono insieme, quasi impossibili da distinguere.

Noi vogliamo sapere da te, ovviamente, che cosa hai visto prima nel disegno: un occhio che piange od un pozzo? Qui sotto trovi tutti i responsi!

hai visto un pozzo: impossibile, almeno per te, non notare immediatamente il pozzo che si staglia al centro del disegno.

Certo, ti è sembrato un poco strano con quel secchio poggiato sul bordo e quel complicato lavoro di rami e fili per tenerlo in piedi ma, onestamente, un pozzo è proprio quello che hai visto. Solo dopo ti sei reso conto dell’occhio che “troneggia” nel cielo di questo quadro!

Il test della solitudine in amore ci rivela che sei una persona molto pura, trasparente, onesta e forse anche un poco ingenua.

Non vedi niente di male negli altri (e, anzi, non capisci perché dovresti) e ti sforzi costantemente di trovare i lati positivi negli altri. Sei in una relazione che trovi meravigliosa (altrimenti non potresti proprio pensare di stare con il tuo partner) ma ti capita spesso di “chiudere gli occhi” o non vedere atteggiamenti che potrebbero farti male.

Il test della solitudine in amore, però, rileva qualcosa di un poco discordante: forse ti senti veramente solo in questa relazione perché sei l’unica a darti da fare!

Sei sempre pronta a guardare al lato positivo mentre, dall’altra parte, ti sembra che ci sia una tendenza a concentrarsi solo sui problemi. Fai attenzione: la solitudine può diventare un peso che ti schiaccia!

hai visto un occhio che piange: anche se vedere un occhio che piange non sembra il migliore degli auspici, abbiamo una buona notizia per te.

Nel nostro test della solitudine in amore non sei di certo tu la persona che si sente davvero sola in una relazione!

Nonostante per anni piangere sia stato considerato come un vero e proprio segnale di debolezza, possiamo dire che adesso è visto più come un modo di liberarsi delle impurità.

Se tu ti sentissi veramente da solo o abbandonato nella tua relazione, quello che hai visto nel nostro test di oggi ci aiuta a capire che non rimarresti bloccato in una situazione che ti ferisce!

Sei una persona indipendente, capace di accettare che non tutto va sempre come vorresti che andasse.

Piangi? Certo, a volte piangi: lo facciamo tutti solo che tu non hai paura né vergogna di ammetterlo!

Invece di passare mesi o addirittura anni a cercare di fingere che tutto vada bene, sei una persona in grado di affrontare di petto qualsiasi problema.

Ecco perché il test della solitudine in amore ci svela che non solo non ti senti da solo nella tua relazione ma anche che, se dovesse succederti, non perderesti tempo ad allontanarti da quella situazione. Buon per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.