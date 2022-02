Test della Nuova Avventura | In quale impresa dovresti lanciarti nel 2022?

Il 2022 è cominciato ma non è cambiato niente? Con il test dell’avventura scoprirai di cosa hai bisogno per rendere la vita più eccitante!

Quando comincia un anno nuovo ci si augura sempre di cambiare la propria vita in meglio. Soprattutto quando ci si rende conto di avere una vita un po’ monotona o insoddisfacente si spera sempre in una ventata di novità.

Ovviamente però le novità e le belle notizie raramente piovono dal cielo. Nella maggior parte dei casi, infatti, per portare dei cambiamenti positivi nella propria vita c’è bisogno di sporcarsi le mani e di impegnarsi a fondo.

A volte però mancano il coraggio e l’eccitazione necessarie a compiere il primo passo lungo un sentiero inesplorato e si rimane bloccati nella solita routine.

Nonostante questo però tutti i momenti sono perfetti per cominciare un nuovo percorso e per scrivere un nuovo capitolo della propria vita. Ognuno di noi però ha bisogno di un’evoluzione particolare, ritagliata sulle sue necessità e sulle sue aspirazioni.

In quale nuova impresa dovresti lanciarti a capofitto per rivoluzionare almeno un pochino la tua vita di sempre?

Test dell’Avventura

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare l’immagine e scegliere uno degli elementi che la compongono. A seconda dell’elemento che sceglierai, e che quindi ti ha colpito di più, potrai leggere il profilo che ti dà qualche consiglio per scegliere la tua nuova avventura.

1 – Le nuvole

Le nuvole sono un elemento naturale che ha sempre catturato la nostra fantasia e ci ha sempre affascinati. Nelle nuvole a volte vediamo immagini fantastiche, riconosciamo somiglianze e proiettiamo i nostri sogni.

Le nuvole sono assolutamente fuori dal controllo umano. Spinte dal vento attraverso il cielo cambiano continuamente forma e si spostano velocemente portando cambiamenti meteorologici a cui ci si può solo rassegnare.

Se hai scelto le nuvole significa che ciò di cui hai bisogno è abbandonarti a qualcosa di incontrollabile. Hai bisogno di lasciar andare le redini della tua vita, chiudere gli occhi e goderti ciò che il destino porterà!

2 – Gli uccelli

Gli uccelli rappresentano in tutto e per tutto il nostro senso di completa libertà.

Anche se la vita di questi animali è dura esattamente come quella di tutti gli altri, noi li immaginiamo fortunati perché possono muoversi come e quando vogliono, sono completamente padroni dell’aria e hanno davanti orizzonti sconfinati.

Se hai scelto gli uccelli che significa che nella vita hai bisogno di un nuovo orizzonte verso cui dirigerti a tutta velocità. Che sia un progetto lavorativo o una nuova relazione, hai bisogno di un nuovo obiettivo verso cui dirigerti, qualcosa che stimoli la tua voglia di fare e la tua creatività.

3 – Il mare

Anche il mare, come il cielo, è un elemento che ci parla simbolicamente di completa libertà, nuove avventure, desiderio di scoperta.

Coloro che vanno per mare sono persone dalla forte volontà e dal grande coraggio, consapevoli dei rischi che correranno ma assolutamente fermi nel non lasciarsi sfuggire alcuna opportunità.

Se hai scelto il mare significa che hai bisogno di esplorare l’ignoto, lanciarti in attività che non hai mai intrapreso prima. Potrebbe essere il momento di proporti per una nuova mansione lavorativa, di cominciare un corso di ballo caraibico o di fare un corso di cucina giapponese per diventare una maestra di sushi!

4 – La Nave

La nave a vela è indissolubilmente legata alle storie di pirati ma anche alle storie dei coraggiosi esploratori che hanno attraversato il mare nei secoli passati.

Governare una nave a vela è una delle imprese più complesse in cui l’uomo si sia mai cimentato. Esserne il capitano è una delle più grandi responsabilità che si possa assumere sulle proprie spalle.

Se hai scelto la nave significa che hai bisogno di pensare in grado e di cimentarti in un’impresa difficile e impegnativa. Hai bisogno di mettere tutto il tuo impegno e le tue forze emotive in un nuovo progetto. Non importa quanto grande esso sia o quanto importante: anche se si trattasse di organizzare la recita dell’asilo hai bisogno di mettere alla tua prova le tue capacità di leadership!

5 – L’uovo

L’uovo di questa immagine è un guscio rotto all’interno del quale sono contenuti tutti gli altri elementi che compongono questa immagine così complessa e così profondamente simbolica.

Se anziché notare gli elementi contenuti nell’uovo ti sei soffermata sul suo guscio significa che hai bisogno di rompere tutte le regole e tutte le convenzioni che attualmente governano la tua vita perché ti stanno soffocando.

Cambiare tutto è sicuramente una scelta rivoluzionaria, impegnativa e talvolta dolorosa, ma potrebbe essere strettamente necessaria. Non sarebbe questa la più grande avventura della tua vita finora?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.