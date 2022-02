Questi segni adorano San Valentino: ricordati di festeggiarlo con loro!

Forse a te non piace ma è meglio capire subito se stai con uno dei segni zodiacali che adorano San Valentino: non vorrai deluderli proprio nel giorno degli innamorati, non è vero?

Quante volte ti è capitato di pensare che la sera del 14 Febbraio fosse una come tutte le altre? E quante altre volte, di conseguenza, hai compreso troppo tardi che per il tuo partner non era assolutamente così?

Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica di tutte quelle persone che adorano dal profondo del cuore la festa degli innamorati.

Come faremo a capire quali sono? Ma che domande, grazie ai loro segni zodiacali!

I segni zodiacali che adorano San Valentino: scopriamo subito se tra di loro c’è anche il tuo partner

Non c’è niente da fare: quando si parla di feste come San Valentino ci saranno quasi sempre delle divisioni piuttosto nette.

C’è chi lo adora e non vede l’ora che arrivi e chi non solo lo ignora ma lo detesta anche cordialmente: ehi, la festa degli innamorati non è di certo per tutti!

Oggi abbiamo deciso di svelare quali sono i segni zodiacali che adorano San Valentino e che vorrebbero festeggiarlo tutti i giorni dell’anno, non solo il 14 Febbraio.

A cosa potrebbe servire questa classifica dell’oroscopo? Che domande, a cercare di stabilire se il tuo partner è uno di quei segni che ama San Valentino (ed anche per correre a prendergli un regalo prima che sia troppo tardi)!

Toro: quinto posto

Anche se i Toro sono persone decisamente scontrose quando si parla di San Valentino, sotto sotto possiamo assicurarvelo: adorano questa festa!

Ai Toro spesso non piace dover ammettere di essere dei veri romantici: preferiscono fare finta di niente o, al limite, dire di essere poco interessati alle festività!

In realtà ai Toro San Valentino piace veramente molto: attenzione, però, non devono assolutamente avere la sensazione che stiate festeggiando per loro!

Fatevi vedere entusiasti e potrete finalmente farli sciogliere ai vostri piedi!

Ariete: quarto posto

Anche se, generalmente, agli Ariete non importa troppo di dover mostrare agli altri quello che hanno, San Valentino occupa un posto speciale nei loro cuori.

Agli Ariete piace anche rispettare le formalità e per questo la notte del 14 Febbraio per loro è molto importante.

Si aspettano una cena fuori ed un regalo ma anche che siate voi a prendere la questione di petto, proponendo qualcosa.

Dopotutto, visto che è San Valentino, perché dovrebbero essere gli Ariete a farsi avanti? La festa è dei romantici e agli Ariete piace dire di non esserlo per niente.

(Anche se, in verità, sappiamo tutti che sotto sotto possono essere dei veri teneroni).

Bilancia: terzo posto

Sul primo gradino del podio, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Eh sì, care Bilancia, abbiamo proprio deciso di smascherarvi: anche se dite tutto il contrario, a voi San Valentino piace da morire!

Ehi, se no che cosa ci fareste nella classifica dei segni zodiacali che adorano San Valentino?

Fidatevi di noi: i nati sotto il segno della Bilancia sono persone che adorano questa festa ed anche tutto quello che c’è dietro.

Si aspettano un regalo, una cena fuori ed il dolce insieme anche ad una lunga dichiarazione d’amore: non osate deluderli!

Cancro: secondo posto

Cari amici del Cancro, sapevate benissimo che vi sarebbe toccato stazionare nella parte alta della classifica dei segni zodiacali che adorano San Valentino.

Dopotutto, come fate a non apprezzare una festa che celebra l’amore, il vostro sentimento preferito?

Inutile cercare di mettere su una scena da punk rocker che vogliono fare i ribelli: i Cancro amano l’amore, amano amare e amano, soprattutto, la possibilità di poter fare e ricevere regali!

Date ad un Cancro un’occasione per mettere concretamente in atto tutte le sue parole ed i suoi sentimenti ed il Cancro ci sguazzerà dentro.

Ecco perché ai nati sotto il segno del Cancro piace tanto San Valentino: anche se non obbligano nessuno a festeggiare, porteranno comunque a casa un regalino ed un dolcetto. Tanto vale assecondarli e fare le cose in grande, no?

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che adorano San Valentino

I Pesci scalzano tutti e si prendono il primo posto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo: cari Pesci, siete voi i segni zodiacali che adorano San Valentino più di tutti gli altri.

Siete contenti di questo primato?

Innamorati come sono dell’amore, è raro che i Pesci si siano mai trovati a festeggiare un San Valentino da soli… anzi!

Per loro questa è una festa importantissima, che richiede una celebrazione pensata ed organizzata fin nei minimi dettagli!

Potete cenare sotto un albero o nel ristorante più chic della vostra città: ai Pesci questo non importa! (O, quantomeno, dipende dal tipo di persona e di Pesci che sono).

Quello che conta, però, è che i Pesci possano avere la possibilità di dire al proprio partner quanto lo amano e di sentire da parte loro lo stesso affetto e la stessa dedizione.

Non saltate la festa di San Valentino quando state con i Pesci: loro la adorano proprio!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.