Labbra più carnose con un olio naturale insospettabile: ecco quale!

Delle labbra carnose e turgide, senza bisturi, sono simbolo di bellezza, femminilità e sensualità. Alcune donne sono più fortunate e le hanno proprio così, al naturale. Altre, invece, provano mille creme e rimedi per avere la cosiddetta bocca a cuore. Alcuni prodotti funzionano, ma danno risultati temporanei.

I trattamenti di medicina estetica, invece, correggono definitivamente delle labbra asimmetriche o, magari, all’ingiù. La tecnica più comune prevede l’utilizzo di filler, iniettati nelle labbra con l’impiego di apposite siringhe, dotate di aghi molto sottili.

Non tutte le donne che desiderano labbra più carnose scelgono la chirurgia, un po’ per paura e un po’ per i costi. Molte ripiegano sui rimedi della nonna, alcuni dei quali offrono risultati davvero apprezzabili.

Avrai sicuramente sentito parlare dello scrub labbra a base di zucchero di canna e miele. Questo è il rimedio naturale più apprezzato dalle giovanissime. Basta mescolare gli ingredienti in una ciotola, applicare il composto sulle labbra e il gioco è fatto. I granelli dello zucchero svolgono una funziona esfoliante, utile per eliminare le cellule morte e dare un po’ più di volume alle labbra.

Ma c’è anche un altro escamotage per avere delle belle labbra più carnose. Basta utilizzare un olio naturale insospettabile e low cost.

Labbra più carnose? Ecco l’olio bio che fa miracoli!

La natura ci regala i migliori alleati di bellezza. Per migliorare il nostro aspetto, possiamo ricorrere all’homemade. Con la ricetta giusta e con tutti gli ingredienti necessari sottomano, possiamo preparare dei prodotti fantastici per la skincare routine.

Tutto questo vale anche per le labbra: per averle più definite e carnose non c’è bisogno di spendere una fortuna in lip balm e sieri rimpolpanti. Ti sveliamo un segreto di bellezza formidabile: dai più volume alle tue labbra con l’olio di menta piperita!

Devi applicarlo puro direttamente sulla parte interessata. Versa qualche goccia di olio sull’indice e massaggia delicatamente le labbra per 3-4 minuti. Come prima sensazione avvertirai un leggero pizzicore. Stai tranquilla, è del tutto normale! Dopo il pizzicore noterai un leggero gonfiore alle labbra. Anche per questo non devi preoccuparti, perché significa che la menta piperita ha agito bene e in profondità.

Gli effetti delle menta piperita sono immediati: le labbra avranno più volume e recupereranno il loro bel colore naturale tendente al rosa. Questo trattamento, però, è sconsigliato se hai una pelle molto delicata.

Quantomeno non devi utilizzare l’olio puro; meglio diluirlo con un balsamo labbra. Sicuramente l’effetto finale sarà meno evidente ma, comunque, sempre bello da vedere. Con questa piccola accortezza, eviti di sicuro un’eventuale irritazione alle tue labbra.

Un altro alleato prezioso per labbra più grosse e piene è l’olio di ricino. E’ un toccasana per nutrire, idratare e curare la secchezza delle labbra. Ma non solo: utilizzato in combinazione con altri ingredienti come la cera d’api e il burro di karité, per preparare un burro di cacao, stimola la produzione di collagene, donando così più volume alla labbra.

Puoi utilizzare l’olio di ricino anche per attenuare le rughe, soprattutto quelle del contorno labbra. Ecco come devi procedere: mescola un cucchiaio di olio di ricino, uno di acqua di rose e uno di latte. Passa poi questa miscela sul viso con un dischetto d’ovatta imbevuto. Insisti soprattutto sulla zona del contorno labbra, massaggiando delicatamente con movimenti circolari. Proprio come gli altri oli va applicato la sera, in modo tale che possa agire bene tutta la notte.

Come vedi non c’è bisogno di spendere una fortuna per migliorare il proprio aspetto. Ci sono tante strategie da provare che arrivano direttamente dal mondo del biologico. Quindi, se sei insoddisfatta delle tue labbra sottili, prova subito uno dei rimedi appena descritti. Il risultato finale ti stupirà, fidati di noi!