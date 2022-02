GF Vip, Delia Duran prima finalista ufficiale: qualcosa però non torna

Il GF Vip ha eletto come prima finalista di quest’edizione Delia Duran, ma è davvero stata fatta la scelta giusta?

Nonostante sia l’edizione più lunga di sempre, quest’anno il GF Vip è quasi arrivato agli sgoccioli. Mancano ormai poche settimane e verrà finalmente scritto il capitolo finale dopo sei lunghi mesi. Tant’è che durante la scorsa diretta è stato eletto il primo finalista.

Alfonso Signorini ha chiamato in studio ben due dei suoi concorrenti e ha letto il verdetto del pubblico. I telespettatori, a gran sorpresa, hanno deciso di mettere da parte Davide Silvestri, che è entrato a far parte del cast fin dalla sua primissima puntata, per mandare fino alla fine Delia Duran.

Delia è senza alcun dubbio un personaggio controverso. C’è chi infatti crede nella sua buona fede, dipingendola come una vittima di Alex Belli che si è invaghito di Soleil Sorge durante la sua esperienza al GF Vip e c’è chi invece l’accusa di aver ideato tutto questo per avere una maggiore visibilità. I suoi compagni di viaggio non sono stati particolarmente contenti del suo successo e ci siamo chiesti se questo sentimento fosse condiviso anche dal pubblico che l’ha votata, in quanto tra i concorrenti in lizza era il meno peggio tra quelli disponibili o se sono realmente contenti per il traguardo raggiunto dalla modella.

Delia Duran merita la finale al GF Vip? Il giudizio del pubblico non mente

Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio suo nostri canali social, chiedendo se fossero o meno soddisfatti del traguardo di Delia Duran al Grande Fratello Vip. I risultati non si sono di certo fatti attendere, ma prima di svelarvi il responso del pubblico ci sono alcune importanti precisazioni da dover fare.

La prima è che questo sondaggio vuole soltanto intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Il risultato, tra l’altro, è stato ottenuto attraverso una media di voti ricevute ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto ciò, vediamo che cosa hanno preferito i nostri lettori.

I nostri lettori si sono espressi in maniera piuttosto chiara e netta, in quanto la differenza tra voti positivi e negativi sono arrivati in maniera netta e non lascia scampo ad alcun interpretazione. La maggior parte, infatti, non ritiene che Delia Duran meriti la finale al Grande Fratello Vip.

Un risultato questo che va in netto contrasto con quello del televoto, ma Adriana Volpe stessa, durante il corso della diretta, si era espressa a tal proposito convinta che non sia stato un voto a favore della moglie di Alex Belli, ma un voto contro tutti gli altri vipponi. Ovviamente bisogna attendersi ai risultati ufficiali e la Duran merita di proseguire con il suo percorso.

Delia Duran è la prima finalista del GF Vip e vedremo chi a breve sarà al suo fianco.