Cosa pensa davvero il tuo partner di San Valentino? Lo rivela il suo segno

Tutti i segni zodiacali adorano San Valentino? Secondo gli astri la risposta è affermativa solo che alcuni segni non vogliono ammetterlo.

San Valentino è alle porte e ogni segno zodiacale impegnato in una relazione celebrerà con l’amato questa festa dedicata a tutti gli innamorati. Sai già cosa pensa il tuo partner di questa festività? Gli astri conoscono i veri sentimenti di ogni segno astrologico.

Alcuni segni dicono di detestare questa festa, altri l’adorano moltissimo. Vi abbiamo svelato come festeggiare questo San Valentino a partire dal segno zodiacale del partner e ti abbiamo anche consigliato un regalo adatto alla sua personalità astrologica, oggi ti sveliamo se è tra i segni che attendono tutto l’anno questa festa oppure no.

Cosa pansa davvero di San Valentino il tuo partner?

Scopri cosa pensa di questa festa il tuo partner e decidi in che modo celebrarla in modo da andare incontro ai vostri rispettivi desideri e rendere questo giorno molto speciale.

Ariete

L’Ariete è un segno che ama ricevere attenzioni e San Valentino è la giusta occasione per essere coccolato dal proprio partner a San Valentino. Questo segno ama tutto ciò che gli potrebbe offrire una nuova esperienza.

Toro

Il Toro è un segno molto testardo e apparentemente freddo, in realtà quando si innamora è molto affettuoso. Non sarà mai eccessivamente sdolcinato e non ammetterà mai che ama il San Valentino, piuttosto decanterà l’aspetto commerciale di questa festività e di quanto questo lo infastidisca. Il Toro desidera ricevere amore ogni giorno, non solo a San Valentino.

Gemelli

Il Gemelli non disprezza San Valentino, è una festa clamorosa e lui ne è affascinato. L’occasione è buona per festeggiare dato che il Gemelli è molto festaiolo, socievole e conviviale, inoltre ama ricevere tanti regali.

Cancro

Il Cancro è tra i segni che aspettano questa festa tutto l’anno, sono dei grandi romanticoni e questa festa offre l’oro l’occasione per eccedere col romanticismo e giustifica il loro eccessivo zucchero.

Leone

Chi conosce un Leone sa quanto questo ami sentirsi al centro dell’attenzione. Per lui, San Valentino è l’occasione per ricevere complimenti, regali ed attenzioni e l’attende come i bambini attendono il Natale, con lo stesso entusiasmo. Mai deludere le aspettative di un Leone per San Valentino, coccole e coccolato a go go sono d’obbligo.

Vergine

La Vergine è un segno che adora ricevere regali ed attenzioni tutto l’anno. Anche se è un segno razionale e logico, non è immune al sentimentalismo e quando è innamorato è anche molto romantico.

Bilancia

La Bilancia è un segno molto equilibrato. San Valentino è per lui un giorno come un altro, e deve essere perfetto come tutti gli altri. Amore e tranquillità dovrebbero governare ogni giorno per lui, non solo il 14 Febbraio. Ad ogni modo una cena romantica in un luogo di lusso è sempre ben accetta.

Scorpione

Il segno più misterioso e passionale dell’oroscopo ama San Valentino e coglie l’occasione per manifestare i suoi sentimenti e realizzare un atto di amore.

Sagittario

Il Sagittario ama divertirsi e sentirsi libero. San Valentino è una festa che non lo attrae in modo particolare. Piuttosto che celebrarla preferirebbe trascorrere del tempo di qualità con i suoi cari dato che ha sempre poco tempo e tende a trascurarli.

Capricorno

Per il Capricorno San Valentino è un giorno importante e speciale perché ama le sorprese, le coccole e fare e ricevere regali. Esagerazione è la sua parola d’ordine per San Valentino.

Acquario

L’Acquario è un pò introverso e fa fatica ad esprimere i propri sentimenti. E’ romantico ma la logica prende il sopravvento sui suoi sentimenti anche a San Valentino che più che rappresentare una festa dedicata agli innamorati diventa l’occasione per un evento sociale.

Pesci

I Pesci sono sensibili e dolci e fantasticano come festeggiare questo giorno per mesi. Non lo ammetteranno mai ma questo giorno per loro è uno dei più attesi ed apprezzati.