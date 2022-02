Il tuo San Valentino può andare bene o male: scopri subito come sarà

Credi di essere pronto per il test di San Valentino? Scopriamo subito come andrà il tuo 14 Febbraio con questo test della personalità!

Che tu sia una di quelle persone che ama alla follia la festa degli innamorati o che tu, al contrario, sia una di quelle persone che disprezza il 14 Febbraio poco importa.

San Valentino sta arrivando e, insieme a lui, arriva anche la sua serata: come pensi che andrà?

No, dai, non provare a fare previsioni troppo azzardate: altrimenti il nostro test della personalità di oggi che cosa lo hai cliccato a fare?

Scopriamo subito insieme che tipo di serata passerete a San Valentino: ecco come!

Test di San Valentino: dicci che cosa vedi in questo quadro e noi ti diremo come andrà il 14 Febbraio

Ma quand’è San Valentino?

Come se non bastasse il freddo e la necessità di festeggiare quasi obbligatoriamente il giorno degli innamorati, San Valentino 2022 cade proprio di lunedì.

E abbiamo cattive notizie per te (se lo odi, altrimenti sono buone): è veramente vicino!

Il nostro test di San Valentino è qui per svelarti come andrà la vostra serata e, per far questo, abbiamo preso in prestito un’opera del famosissimo pittore surrealista Vladimir Kush.

Ti chiediamo di guardare il quadro qui sopra e di dirci che cosa vedi nell’immagine: ti sembra che ci sia un ponte oppure solo un paio di scarpe?

Cerca di rispondere il più onestamente possibile, con la prima cosa che hai visto quando hai guardato questo quadro.

Ti è sembrato che un qualche gigante estremamente elegante si sia dimenticato le scarpe in mezzo ad un fiume oppure che un architetto estroverso abbia creato un ponte “curioso”?

Dicci subito che cosa hai visto per primo nel disegno e il test di San Valentino ti aiuterà a prepararti per la serata più romantica dell’anno!

hai visto un paio di scarpe rosse: ahi ahi, nonostante le scarpe con il tacco ed il colore rosso siano due simboli che ci fanno pensare molto a San Valentino, potremmo avere delle cattive notizie per te.

Il test di San Valentino ci dice che il tuo 14 Febbraio potrebbe non essere così idilliaco come sogni!

Ci sarà forse qualche cosa che rovinerà l’atmosfera: potrebbe essere il fatto che quest’anno San Valentino è di lunedì sera o che fa ancora troppo freddo per “scongelarti” rispetto a questa festività. Chissà quale sarà il motivo di questa freddezza! Possiamo assicurarti, però, che la serata di San Valentino potrebbe portare con sé qualche piccolo problema.

Forse una discussione o del nervosismo generalizzato, esploderanno proprio tra i festoni a forma di cuore e durante il momento dei coriandoli rosa. Ci dispiace per voi ma è meglio che siate preparati al peggio!

hai visto un ponte con tante persone che attraversano: i ponti, forse te lo immaginavi già, sono il vero e proprio simbolo della comunicazione.

Uniscono, portano le persone a conoscersi e a confrontarsi: tanto più che, in questo quadro, il ponte è attraversato da numerose persone diverse fra loro!

Avrai già capito che il tuo San Valentino, con ogni probabilità, andrà proprio alla grande. Il test di San Valentino, infatti, ci dice che la tua sarà una serata all’insegna del dialogo e questo è il primo passo per passare una serata meravigliosa!

Sicuramente sei una persona a cui piace parlare ma, ehi, questo non vuol dire che tu sia solo un chiacchierone!

Riuscirai a divertirti, a comunicare ed anche a passare qualche ora piacevole con il partner.

Con le vite frenetiche che facciamo tutti, questo è sicuramente un gran traguardo!

Il test di San Valentino, quindi, è decisamente positivo per te e per il tuo compagno. Passerete una festa degli innamorati veramente entusiasmante: adesso siamo sicuri che non vedi l’ora che arrivi!

