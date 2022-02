Non festeggiate con loro: questi segni zodiacali detestano San Valentino!

Sei uno di quei segni zodiacali che odiano San Valentino con tutto il cuore? No, non cercare di far finta di niente: la classifica di oggi dell’oroscopo ci dirà comunque la verità!

Lo sappiamo, lo sappiamo: al tuo partner hai già detto di sì per quanto riguarda la cena fuori e forse gli hai anche preso un regalo.

Sotto sotto, però, non puoi veramente fare a meno di odiare con tutte le tue forze la festa degli innamorati.

Non lo fai con coscienza di causa: è proprio che non puoi sopportare San Valentino!

Dai, non stare a preoccuparti: ovviamente non sei l’unico a trovarti in questa situazione. Per questo, quindi, abbiamo deciso di farti scoprire quali sono i cinque segni che detestano festeggiare la festa degli innamorati!

I segni zodiacali che odiano San Valentino: non sei da solo, ecco quali sono i primi cinque

Ci sono persone che adorano festeggiare San Valentino: comprano qualsiasi cosa sia a forma di cuore, appendono festoni rosa e si aspettano di passare il 14 Febbraio fuori a cena.

(Ehi, non dimentichiamoci che il 14 di Febbraio fa ancora decisamente freddo!).

Bene, questa è una classifica per tutte le persone che, invece, odiano fare queste cose: ebbene sì, cari segni zodiacali che odiano San Valentino, questa è la classifica per voi!

Troverete qui, tra le prime cinque posizioni, altri segni zodiacali “amici” che non possono veramente fare a meno di detestare con tutto il cuore la festa degli innamorati.

Che ne dite: vi va di conoscere le prossime persone che vi ascolteranno lamentarvi del 14 Febbraio?

Scorpione: quinto posto

Che sorpresa trovare i nati sotto il segno dello Scorpione… solo al quinto posto della nostra classifica di oggi!

Ci saremmo aspettati di trovare i pratici e concreti Scorpione molto più in alto nella classifica dei segni zodiacali che detestano San Valentino, non è vero?

Lo Scorpione è un segno che non odia fino in fondo San Valentino: gli fa piacere festeggiarlo se al partner piace ma, se il partner non glielo ricorda, lo Scorpione si dimentica proprio di questa festa.

Per loro è un noioso inframezzo che si frappone tra i numerosi impegni che hanno: lo odiano ma senza passione!

Capricorno: quarto posto

Se potevamo aspettarci di trovare i Capricorno nella classifica di oggi, forse ci stupirà vederli solo al quarto posto.

Ebbene sì, cari amici dell’oroscopo, i Capricorno odiano San Valentino: poco importa se vi hanno detto che, in realtà, gli fa piacere festeggiarlo!

Come per tutto quello che li riguarda, i Capricorno odiano dover fare qualcosa per forza. Ecco, quindi, che la festa dove ci si aspetta che gli innamorati festeggiano diventa un fastidioso appuntamento piuttosto che una piacevole ricorrenza. Non esagerate con le pressioni sui Capricorno quando si parla di San Valentino!

Gemelli: terzo posto

Sul primo gradino del podio dei segni zodiacali che odiano San Valentino, incontriamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo è un segno che non può fare a meno di essere e di andare sempre controcorrente: figuriamoci se gli piace festeggiare San Valentino!

I Gemelli entrano sempre in difficoltà quando si tratta di fare qualcosa per gli altri in maniera “obbligata“.

Se sentono di dover fare un regalo perché c’è una festa pensata appositamente per quello, state tranquilli che cercheranno in tutte le maniere di fare finta di niente. Niente di male in questo, ovviamente, ma a volte vedere un Gemelli che fa lo gnorri su San Valentino, mentre intorno a lui fioccano festoni rosati a forma di cuore, può far veramente ridere!

Leone: secondo posto

Come? Ai nati sotto il segno del Leone non piace San Valentino perché il focus della questione non è su di loro ma… sulla coppia!

Cari Leone, inutile che facciate quella faccia: sappiamo benissimo che odiate San Valentino e buona parte del motivo è veramente che non ci siete voi al centro dell’attenzione!

Per i Leone è difficile lasciare che siano gli altri a prendere tutta la luce della ribalta. E questo, purtroppo per le persone che gli stanno vicino, comprende anche i loro partner!

Certo, il Leone è anche un segno che si arrabbia e che si infervora velocemente: ecco perché San Valentino rappresenta un vero e proprio scoglio per loro!

Non vogliono uscire quando escono tutti gli altri, andare a cena quando lo fanno tutti gli altri, festeggiare comprando lo stesso regalo che comprano tutti gli altri.

Insomma, San Valentino, per i Leone, è una festa decisamente troppo basic che li appiattisce: non obbligateli a festeggiarlo con voi!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che odiano San Valentino

Cari Sagittario, pensavate che sareste passati (come al solito) inosservati sui nostri radar, non è vero?

Peccato che stelle e pianeti siano in grado di vedere anche senza i radar (passateci la battuta) e ci hanno detto che ci siete proprio voi in cima alla classifica dei segni zodiacali che odiano San Valentino!

Indipendenti come siete, è già un miracolo se voi Sagittario avete una relazione stabile. Generalmente, infatti, detestate i rapporti seri e non potete veramente soffrire un rapporto intimo con un’altra persona.

I Sagittario riescono a stare solo con la persona che li amerà per tutta la vita: gli altri rapporti sono semplicemente troppo stretti per loro!

Quando poi si arriva a San Valentino, tutti i Sagittario segretamente tremano. Detestano l’idea di dover festeggiare una ricorrenza così melensa e appiccicosa, fatta proprio per le persone che non sono indipendenti come loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.