Come festeggiare San Valentino secondo il segno zodiacale

Fai felice il tuo partner. Celebra la festa degli innamorati in un modo speciale affidandoti al suo segno zodiacale.

L’appartenenza astrologica del tuo partner gli conferisce caratteristiche uniche. La sua personalità dipende in parte dal suo segno zodiacale e questa influisce sui suoi desideri. Scopri come amerebbe festeggiare il giorno più romantico dell’anno e sorprendilo!

Mancano pochi giorni a San Valentino ed inizia la corsa ai regali e ai festeggiamenti. Se non hai idea di come celebrare questa festa affidati al segno zodiacale del partner e scopri come vorrebbe festeggiare il 14 febbraio in base alla sua personalità. Ti ricordiamo che alcuni segni odiano il San Valentino e preferirebbero non festeggiarlo affatto! Tutti gli altri segni celebrano volentieri questa festa ma se vuoi sorprendili dovresti assecondare il loro estro. Ad esempio, il Sagittario apprezzerebbe festeggiare con un piccolo viaggio avventuroso, il Toro potrebbe preferire una situazione molto intima e discreta.

Il modo migliore per festeggiare San Valentino secondo il segno zodiacale

Se hai bisogno di idee per festeggiare San Valentino, ti consigliami come muoverti per rendere felice il partner. Oggi ti suggeriamo qualche idea che si addice perfettamente al segno zodiacale della persona che ami. Questo San Valentino si prospetta essere particolarmente speciale per il tuo amore.

Ariete

Il segno dell’Ariete è iperattivo e pieno di ottimismo. Ama tutto ciò che gli da adrenalina. Un San Valentino speciale potrebbe combinare questo bisogno i adrenalina alla connessione col partner. Potresti provare ad organizzare un pic nic dopo una scalata o un’escursione avventurosa, o una cena dopo un lancio in paracadute, trova la giusta combinazione tra romanticismo e avventura e lo renderai davvero felice.

Toro

Il Toro non ama esagerare a San Valentino. Per lui cene lussuose o avventure non sono il massimo, predilige la discrezione e la semplicità. La situazione ideale per il Toro è una cena a casa, davanti al camino, con tanto di candele e musica romantica. Non desidera di meglio.

Gemelli

Il San Valentino perfetto per un Gemelli è rilassante e conviviale. Questo segno apprezzerebbe molto rilassarsi in una spa e ricevere fiori e cioccolatini da gustare in accappatoio.

Cancro

Il Cancro ama prendersi cura delle persone che ama e ricevere molte attenzioni. Il suo San Valentino perfetto? A casa con l’amato che gli ha preparato la cena perfetta con cibi deliziosi e un dessert sfizioso al cioccolato.

Leone

Il Leone è un segno eccentrico e forte. Ama essere al centro dell’attenzione e ricevere apprezzamenti. Quando si innamora diventa un grande romanticone. Dovresti realizzare qualcosa di artistico che gli faccia arrivare i tuoi sentimenti, una canzone, un video, qualcosa che riesca a fargli venire le lacrime agli occhi.

Vergine

La Vergine apprezza ogni gesto che è fatto col cuore, un biglietto speciale, dei fiori, una cena romantica, l’importante è che il tuo gesto non sia casuale ma sentito e profondo e che rispecchi la sua personalità e i suoi gusti.

Bilancia

La Bilancia è un grande esteta. Se vuoi renderlo felice vestiti bene e portalo a cena in un posto lussuoso. Fallo sentire un re. Predilige luoghi eleganti a sapientemente addobbati per l’occasione che gli facciano respirare a pieni polmoni questa atmosfera romantica e raffinata.

Scorpione

Lo Scorpione è misterioso ed introverso e fondamentalmente tradizionale. Per lui ci vuole una festa a casa, tranquilla. essenziale, nulla di esagerato.

Sagittario

Il Sagittario è un segno molto positivo e ama viaggiare e collezionare ricordi. Per un San Valentino perfetto portalo fuori porta. Organizza un viaggio romantico, in mezzo alla natura, in un luogo poco visitato dai turisti. Si sentirà estasiato.

Capricorno

Il Capricorno è molto pratico, non gli piacciono gli eccessi in nessuna forma. Gli piacerà trascorrere il San Valentino in un luogo tranquillo e silenzioso. Dato il suo lato abitudinario lo faresti felice se lo portassi a mangiare nel suo ristorante preferito. Sarai certo di fare centro.

Acquario

L’Acquario è noto per essere un segno molto estroverso. Se vuoi stupirlo a San Valentino fai qualcosa che sovverta l’ordinario. Mentre tutti vanno a cena fuori in ristoranti tranquilli l’Acquario apprezzerà entrare in un locale caotico, confusionario con musica alta e un’atmosfera vivace.

Pesci

Il Pesci è un segno empatico e sensibile. Per San Valentino preferirebbe non stare in mezzo alla folla, preferisce la tranquillità. Niente trambusti solo una dose extra di romanticismo. Portalo in un luogo isolato con un panorama fantastico e coccolalo infinitamente, non potrebbe chiedere di meglio.

L’astrologia è una pseudo scienza, sentitevi liberi di credere o meno a queste interpretazioni.