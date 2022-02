Uomini e Donne, Gemma Galgani spodestata: la nuova rivale conquista tutti

A Uomini e Donne è arrivata una nuova rivale per Gemma Galgani. Rivale che sembra aver conquistato il pubblico di canale 5.

Uomini e Donne è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani, che ogni giorno sceglie di seguire le avventure delle dame e i cavalieri del Trono Over.

Protagonista indiscussa del programma è ovviamente Gemma Galgani, che fa parte della trasmissione da ben 12 anni, diventando in assoluto uno dei personaggi più amati e al tempo stesso discussi. Durante il corso della sua permanenza, tante sono state le sue rivali ed alcune hanno avuto un maggiore riscontro da parte del pubblico mentre altre invece non sono riusciti a conquistarli.

Da qualche tempo però è arrivata in studio, dopo l’addio di Isabella Ricci, una nuova dama romana che in men che non si dica sembrerebbe non solo essersi imposta come rivale della Galgani ma anche nelle grazie della padrona di casa. Ovviamente stiamo parlando di Nadia, che oltre ai lunghi capelli biondi sembrerebbe condividere con Gemma anche un certo prototipo di uomo.

Nadia approda a Uomini e Donne: Gemma Galgani a rischio?

Nadia di Uomini e Donne nel giro di qualche settimana è riuscita a spiccare tra le tante dame presenti nel Trono Over ed è riuscita ad ottenere anche un certo seguito. Durante il suo percorso, come potete facilmente immaginare, non sono mancare le discussioni con Gemma Galgani. Così ci siamo chiesti chi tra le due protagoniste del programma è la preferita degli utenti del web ed abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social.

I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi il responso bisogna fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio ha lo scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Il risultato è stato estrapolato attraverso una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto ciò, scopriamo subito i nostri lettori quale dame preferiscono.

Ad avere la meglio, se pur di poco in quanto non c’è una grandissima quantità di numeri a dividere le due dame, è stata la nuova arrivata Nadia che in men che non si dica è riuscita subito a conquistare gli utenti del web che l’hanno preferita rispetto all’indiscussa dama del programma con cui ha avuto non pochi dissapori.

Gemma Galgani è stata spodestata a Uomini e Donne? Almeno per il momento sembrerebbe proprio di sì.