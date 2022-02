Test del Colloquio di Lavoro | Cosa comunichi della tua personalità?

Con questo test capiremo cosa trasmette il tuo look ideale durante un colloquio di lavoro. A volte non facciamo delle scelte azzeccate!

Anche se uno dei proverbi più conosciuti dice che non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina, nelle relazioni interpersonali giudichiamo spessissimo il nostro interlocutore dopo una prima occhiata.

Questo perché – che ci piaccia oppure no – il nostro modo di vestire e di comportarci in determinate occasioni trasmette alcuni valori piuttosto precisi.

Anche se siamo certe di interpretare noi stesse sempre al meglio, a volte un abito bellissimo ma indossato nell’occasione sbagliata può davvero creare un danno alla nostra immagine.

Il colloquio di lavoro è proprio una di quelle occasioni in cui cerchiamo di offrire un’immagine perfetta di noi ma, proprio perché stiamo interpretando una parte, rischiamo di avere un atteggiamento posticcio e non autentico.

E tu? Cosa comunicheresti andando a un colloquio di lavoro con il tuo outfit ideale?

Test del Colloquio di Lavoro

Per fare questo test non dovrai fare altro che immaginare di dover sostenere un colloquio per il lavoro dei tuoi sogni. Che sia nel campo della moda, dell’editoria, delle risorse umane o delle relazioni con il pubblico, non importa! Immagina il tuo lavoro ideale e l’outfit che indosseresti per presentarti per scoprire cosa avresti trasmesso al tuo datore di lavoro.

1 – La camicia a righe

La camicia a righe è sicuramente un outfit originale e pieno di personalità. Se hai scelto di indossare questa camicia significa che hai il desiderio di mostrare chi sei a tutto tondo, nella maniera più diretta e sincera possibile.

Fai della tua personalità vivace e sfaccettata un punto di forza e credi che sia una delle carte migliori che tu possa giocare.

Indossando questo outfit comunichi fiducia in te stessa, carattere e capacità di iniziativa. Si tratta di un look perfetto se ti stai candidando per una posizione creativa. Se il colloquio fosse per un posto da impiegata in un ufficio allora comunicheresti l’idea sbagliata!

In certi casi, infatti, i datori di lavoro cercano persone ordinate, precise e perfettamente all’interno di determinati schemi. Mostrare di essere una persona un po’ eccentrica potrebbe rivelarsi un autogol!

2 – Il completo verde

Il completo blazer e pantaloni è un classico intramontabile della moda femminile. Si tratta della reinterpretazione di un abito maschile con un tocco di glamour. In genere si indossa in colori scuri come il nero o il grigio, ma se a conquistarti è stato questo verde smeraldo significa che il tuo carattere non è da “colori neutri”.

Indossando questo look per un colloquio di lavoro comunicherai grande carisma, determinazione e forza di carattere. Dimostrerai anche di essere pronta per assumere un ruolo da leader e non da “persona qualunque”.

Se nella tua immaginazione ti stai candidando a una posizione da semplice lavoratrice o collaboratrice forse hai fatto la scelta sbagliata. Se invece nella tua immaginazione ti stai candidando a un ruolo di coordinatrice o di manager hai fatto la scelta perfetta.

3 – La camicia rosa

Il rosa è da sempre associato alla dolcezza e alla femminilità. Indossare una camicia di una qualunque sfumatura di rosa pastello comunica ragionevolezza, mitezza di carattere, raffinatezza.

Chi indossa una semplice camicia rosa e un paio di jeans per un colloquio di lavoro intende comunicare l’idea di essere una persona disponibile ad ascoltare il parere degli altri e a lavorare in squadra senza cercare di primeggiare a ogni costo.

Con un aspetto così allegro e rassicurante saresti la candidata perfetta per un posto di lavoro a contatto con il pubblico, che ti apprezzerà per la tua gentilezza e la capacità comunicativa.

Se ti senti giovane, inesperta e alle prime armi, questo è sicuramente il look perfetto per comunicare il tuo desiderio di imparare e di metterti in gioco. Forse non è l’outfit adatto per convincere qualcuno ad assumerti in un ruolo di coordinamento o di responsabilità.

4 – Il blazer rosa shocking

Il blazer, indossato anche su un paio di jeans o di pantaloni sportivi, è il capo di abbigliamento ideale per comunicare grinta, passione e personalità.

Soprattutto indossando una giacca dalle maniche scorciate fino ai gomiti si trasmette anche il desiderio di darsi da fare e di lavorare sodo.

Diversamente da una giacca o addirittura un completo più formale, il blazer abbinato un paio di pantaloni riesce a rimanere casual. L’idea che si trasmette in questo modo è quella di una persona estremamente pratica, che non bada alle formalità pur di raggiungere i propri obiettivi.

Il colore molto vistoso lascia passare anche l’immagine di una persona che ama essere al centro dell’attenzione e che di certo non sarà disposta a essere messa in secondo piano. Sembrerai una donna rampante, pronta a fare carriera!

Si tratta di un look perfetto per un colloquio di lavoro all’interno di una realtà aziendale giovane e dinamica. Forse meno adatto a un colloquio in un ambiente formale in cui si richiede una certa rigidità sia nel modo di comportarsi sia nel modo di vestirsi.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.