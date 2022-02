Speriamo tu abbia un amico fra questi segni zodiacali: ecco perché

Sei uno di quei segni zodiacali che sanno veramente ascoltare gli altri? Noi speriamo di sì ma, soprattutto, speriamo tu abbia un amico in questa classifica!

Come sono i tuoi amici, grandi ascoltatori oppure no?

Ci capita spesso, infatti, di aver bisogno di parlare con qualcuno, anche solo per avere uno specchio, quasi, nel quale rifletterci.

E gli amici, più di ogni altra persona al mondo, sono qui per noi!

Certo, dipende dagli amici: quelli nati sotto i cinque segni zodiacali che trovi nella classifica di oggi sono famosi per essere dei veri e propri ascoltatori.

Che ne dici: ti va di scoprire se ci sei anche tu in classifica?

I segni zodiacali che sanno ascoltare: ecco quali sono i migliori amici che potrai mai avere nell’oroscopo

Pensi di essere una persona che sa ascoltare veramente gli altri?

Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni zodiacali che sanno ascoltare il prossimo, ovviamente grazie a stelle e pianeti.

Ti sembrerà sciocco ma ci sono persone che non ti invogliano assolutamente a parlare visto che… non ti ascoltano minimamente quando lo fai!

Magari sono distratti, magari non sono interessati o magari ancora non sono tuoi amici.

Di certo, però, c’è questo: a volte ci capita di circondarci di persone che non ci ascoltano e questo può veramente farci male!

Che ne dici: ti va di scoprire quali sono i segni zodiacali che sanno ascoltare e vedere quanti ce ne sono nella tua cerchia di amici?

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone assolutamente capaci di ascoltare… peccato che decidano loro quando farlo!

Visto che, spesso e volentieri, i Toro sanno essere particolarmente individualisti e molto concentrati su sé stessi, saper ascoltare è il loro modo di “farsi perdonare“.

Con le persone che ama, infatti, il Toro è capace di essere assolutamente un ottimo ascoltatore, attento e gentile.

Ora sapete che se il vostro amico Toro non vi ascolta… è perché ha proprio deciso di non farlo!

LEGGI ANCHE –> Questi segni possono essere veramente inquietanti quando vogliono

Bilancia: quarto posto

Abituati come sono a stare in mezzo agli altri e ad avere tantissimi amici, i nati sotto il segno della Bilancia non se la cavano di certo male ad ascoltare gli altri!

Innanzitutto le Bilancia sono spesso persone con cui è facile parlare: quando non sono concentrati sui propri casi o sui propri problemi, le Bilancia sanno essere veramente molto coinvolte nella vostra vita!

Con la Bilancia potete andare sul sicuro: vi ascolterà, magari vi darà anche qualche suggerimento e poi, senza voler assolutamente pensare di farsi gli affari vostri, dimenticherà di tutto quello di cui avrete parlato.

La Bilancia è un segno che può essere sinceramente definito un buon ascoltatore: buon per voi se lo avete come amico!

Aquario: terzo posto

Anche se meriterebbero forse un posto più in altro nella classifica di oggi, i nati sotto il segno dell’Aquario sono persone assolutamente capaci di ascoltare.

Ehi, il primo gradino del podio non è di certo male, cari Aquario: dovrete accontentarvi!

Gli Aquario sono persone estremamente sensibili, che adorano essere d’aiuto agli altri. Per questo motivo, quindi, gli Aquario sono anche capacissimi di ascoltarvi!

Se avete un problema potete sicuramente parlare con un Aquario: ovviamente uno che conoscete bene, non il primo che incontrate per strada! (Anche se, a voler essere sinceri, anche l’Aquario appena incontrato per strada farà di tutto per aiutarvi!).

LEGGI ANCHE –> Ogni segno zodiacale ha uno stile: ecco quale dovrebbe essere il tuo

Pesci: secondo posto

Anche se sembrano sempre svagati o sul proprio personale pianeta, i nati sotto il segno dei Pesci sono in realtà grandi ascoltatori!

Non a caso sono tra i segni zodiacali che sanno ascoltare e addirittura al secondo posto nella classifica!

I Pesci sono persone con le quali è estremamente facile parlare: ascoltano con grande attenzione e vi danno la loro attenzione in maniera veramente completa!

Forse proprio perché spesso gli viene rimproverato questo fatto di essere decisamente smemorati, ai Pesci importa tantissimo ascoltare gli altri.

Ecco perché, quindi, con un Pesci potrete parlare praticamente di tutto. Vi ascolteranno sempre e vi faranno sempre sentire meglio dopo che avrete parlato con loro!

LEGGI ANCHE –> Ecco qual è la divinità greca associata al tuo segno zodiacale

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sanno ascoltare

Cari Cancro, siete contenti di esservi guadagnati il primo posto nella classifica di oggi? Sapete benissimo, infatti, di essere grandi ascoltatori ma essere addirittura al primo posto vi sembra esagerato?

Bene, sappiate che i Cancro sono persone estremamente capaci di ascoltare gli altri!

Questo è sia un bene (ovviamente) che un male (un poco meno ovviamente).

Il Cancro sarà una persona sempre pronta ad offrirvi la sua spalla sulla quale piangere, vi ascolterà e vi consiglierà di conseguenza. Non si fa problemi a sentire anche la stessa “lagna” per dieci volte di fila: se è vostro amico vi ascolterà in ogni momento!

Da un altro lato, però, che il Cancro sia così bravo ad ascoltare può avere un risvolto decisamente poco entusiasmante: sanno gli affari di tutti, anche quando non vorrebbero saperli!

I nati sotto il segno del Cancro possono rovinare tantissime persone: come? Semplicemente perché ascoltano!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.