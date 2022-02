Ecco cosa regalargli a San Valentino in base al suo segno zodiacale

Gli astri ti svelano come andare a colpo sicuro a San Valentino. Prendi nota del regalo più adatto per ogni segno zodiacale.

Non sai cosa regalare a partner a San Valentino? Hai mai provato ad affidarti al parere degli astrologi? Secondo lo zodiaco ogni segno ha caratteristiche proprie e in base a queste è possibile determinare il regalo perfetto. Pronto a stupire il tuo partner con un regalo molto gradito?

A San Valentino facciamo tutti un pensierino al partner, si tratta di un regalo simbolico per festeggiare la nostra unione nel giorno dedicato a tutti gli innamorati. Non serve optare per un regalo costoso, si tratta di un gesto di amore e quel che più lo rende speciale è il suo significato. Questo San Valentino stupiscilo regalandogli qualcosa che apprezzerà in modo particolare e al quale attribuirà un significato speciale.

Ecco il regalo perfetto per il tuo partner per San Valentino in base al segno zodiacale

Ogni giorno, non solo a San Valentino, dovremmo riservare al partner gesti di amore e attenzioni che gli facciano arrivare tutto il nostro amore. Un amore va protetto da tutto e richiede tempo e costanza affinché diventi sempre più forte e rigoglioso. Il giorno di San Valentino è solo una delle tante occasioni che abbiamo per coccolare il nostro amato. In questa occasione potremmo affidarci al suo segno zodiacale per fargli un regalo gradito. Gli astrologi sono risaliti ai desideri profondi di ogni segno zodiacale a partire dalla loro personalità.

Ecco il dono perfetto per la persona amata secondo il suo segno zodiacale, un dono con un grandissimo valore morale:

Ariete

L’Ariete è un segno iperattivo impulsivo e ha bisogno di essere inondato da molte attenzioni. Il regalo giusto per lui è un orologio. L’ Ariete è affascinato dagli orologi, di tutte le forme e dimensioni, questo oggetto insieme a qualche rosa rossa saranno un regalo molto apprezzato.

Toro

Il Toro è un segno molto razionale e affidabile. Una sua particolarità da tenere presente è che questo segno è governato da Venere, il pianeta dell’amore, della bellezza e dell’abbondanza. Il regalo giusto per lui potrebbe essere qualcosa di inerente alla moda, qualcosa di tendenza, un accessorio o un capo di abbigliamento, attenzione a non fare errori di taglia e cercate di rispecchiare i suoi gusti.

Gemelli

Il Gemelli è un segno solare, amichevole e quando si innamora è molto premuroso. Per far felice questo segno potresti acquistare il suo profumo preferito e darglielo a cena. Rendete questo giorno il più romantico possibile, a lui piace molto celebrare questa festa.

Cancro

Il Cancro è un segno molto legato alla famiglia e lo rende molto felice prendersi cura degli altri e ricevere altrettante attenzioni. Il regalo giusto per lui è un viaggetto romantico fuori porta, un giorno da ricordare e che sia diverso dal resto dell’anno.

Leone

Il leone ama sentirsi apprezzato e al centro dell’attenzione. È un segno governato dal sole, lui si sente come se la terra ruotasse attorno a lui. Se vuoi stupirlo fallo sentire importante, regalagli una lettera piena di sentimento e soprattutto che elenchi le sue qualità e ciò che ami di lui. Tante belle parole unite ad un’intera giornata in una spa sono il regalo ideale.

Vergine

I Vergine sono precisi, meticolosi e molto ben organizzati. Amano vivere nell’ordine e nel pulito. Se vuoi stupirlo opta per un regalo di gola visto che è molto goloso. Una scatola di cioccolatini con un mazzo di rose o una cena speciale è quanto di meglio possa desiderare.

Bilancia

Per la Bilancia ogni giorno è San Valentino. Questo segno è governato da Venere, il pianeta dell’amore e del romanticismo. La Bilancia non ama investire in relazioni effimere, desidera una certa stabilità a livello sentimentale. Il regalo perfetto per San Valentino deve essere romantico e classico, e l’arte è uno dei modi più belli per esprimere il tuo amore, in particolare disegni e dipinti, oppure puoi scegliere un’immagine che ti unisca.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno misterioso e ama gli intrighi. Un buon romanzo o un libro accattivante potrebbe essere un regalo molto apprezzato per lui.

Sagittario

Per questo segno romantico e positivo un regalo apprezzato potrebbe essere una lettera o una canzone appositamente composta per lui, romantica e penetrante. Puoi fargliela ascoltare mentre degusta i cioccolatini che gli hai comprato, si scioglierà come burro al sole.

Capricorno

Il Capricorno è meticoloso e laborioso. Prende tutto molto sul serio, dal lavoro alla vita privata. Se vuoi farlo felice regali qualcosa di utile che unisca lavoro e piacere, ad esempio una custodia particolare per il suo cellulare, personalizzata con un messaggio d’amore, la vostra foto ed i vostri nomi.

Acquario

L’Acquario è un segno unico, incompreso e molto originale. Solitamente è all’avanguardia e non si fa condizionare dal giudizio degli altri. Per stupirlo e farlo felice potresti preparargli una cena romantica senza trascurare la location. Immagina tanti palloncini a forma di cuore che invadono la sala da pranzo e aggiungano un tocco di puro romanticismo.

Pesci

Il Pesci è un segno molto saggio, creativo e passionale. Per questo segno che ama stare sempre con la testa tra le nuvole il regalo perfetto potrebbe essere un orologio multifunzione con tanto di bussola e navigatore e che si sincronizza con il cellulare. Questo segno ha bisogno di un supporto che gli tenga i piedi saldi per terra e gli permetta di ritrovare tutto ciò che continua a perdere.

L’astrologia è una pseudo scienza che si basa sull’interpretazione delle stelle. Sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.