Look di San Valentino: l’outfit romantico che farà innamorare tutti!

Look di San Valentino! Si avvicina il giorno degli innamorati e voi e il vostro lover state organizzando una serata romantica. Tutto procede ma solo una cosa manca: l’outfit giusto! Ecco la guida di stile targata CheDonna sul perfetto look di San Valentino!

Ogni momento importante passato della nostra vita lo ricordiamo per le emozioni vissute, per le lacrime versate, per la gioia provata, ma soprattutto per l’outfit che indossavamo. Esatto! Perché l’outfit di un momento importante non è un semplice abbinamento di vestiti, ma un vero e proprio partecipante della nostra vita. Ci ricorderemo per sempre quando ci sentivamo bene con il nostro look, quando quel paio di scarpe erano troppo scomode o il vestito troppo stretto. Ci ricorderemo del nostro look anche quando abbiamo passato ore davanti allo specchio nell’attesa di una illuminazione divina che scegliesse per noi l’outfit da indossare! Insomma, il look di un momento importante è molto più di un semplice look, e per questo motivo dobbiamo essere perfette! Sapete fra qualche giorno cosa arriva? San Valentino, la festa degli innamorati. E noi che siamo delle perfette fashion lovers dobbiamo assolutamente creare il look perfetto per la serata dell’amore. Siete pronte? Iniziamo!

San Valentino è per antonomasia la festa degli innamorati. Non che serva un giorno specifico dell’anno per festeggiare l’amore, ma perché non approfittare dell’occasione per organizzare qualcosa di nuovo e divertente? Una cena romantica con il tuo lui/lei, una serata al club con le amiche o un viaggio con la tua bestie?

Scegliete di festeggiare il vostro San Valentino con chi preferite, l’importante è che lo facciate sempre con stile!

E quindi cosa indossare? Ecco come creare un perfetto look di San Valentino!

Look di San Valentino: rosso come la passione, rosa come la femminilità!

Sapevate che l’abbinamento rosso/rosa è la tendenza del momento?

Per essere sempre al top una delle cose importanti nel mondo del fashion è provare a creare outfit nuovi e giocare con le tendenze. Una delle tendenze più IN del momento in fatto di abbinamento di colori è quella dell’unione tra il rosso e il rosa. E quale occasione migliore di San Valentino per sperimentare questa nuova tendenza?

serata con le amiche : se passerete la sera di San Valentino con le amiche al club o al ristorante dovete assolutamente creare un look romantico, ma non troppo. Giacca blazer rosa, t-shirt bianca con stampa, gonna a tubino midi e tacco 12 cm, rigorosamente rosso.

: se passerete la sera di San Valentino con le amiche al club o al ristorante dovete assolutamente creare un look romantico, ma non troppo. Giacca blazer rosa, t-shirt bianca con stampa, gonna a tubino midi e tacco 12 cm, rigorosamente rosso. cena romantica: maglia morbida rossa, indossata all’interno di una gonna a pieghe rosa, abbinata ad un sandalo rosso. Ecco l’outfit perfetto per una cena a lume di candele!

maglia morbida rossa, indossata all’interno di una gonna a pieghe rosa, abbinata ad un sandalo rosso. Ecco l’outfit perfetto per una cena a lume di candele! viaggio con la tua bestie: passeggiando tra le vie di una capitale europea con la vostra bestie non potete non indossare un outfit stiloso. Create un look androgino, con completo tailleur morbido rosa, una t-shirt rossa, una sneakers bianca e una pochette a mano rossa. Trendy e comoda!

LEGGI ANCHE-> Soleil Stasi al Grande Fratello Vip sceglie la tendenza anni ’60!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli outfit migliori per la sera di San Valentino!

Alla prossima guida di stile, con tutte le novità più IN in fatto di moda, e non solo!