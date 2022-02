Come usare la legge di attrazione per trovare l’anima gemella

Cerchi la tua anima gemella? Se vuoi coronare il tuo sogno romantico dovresti provare questi metodi infallibili che si basano sulla legge di attrazione.

Esistono dei modi molto semplici per usare a tuo favore la legge di attrazione e aumentare le probabilità di incontrare la tua anima gemella. Sai cos’è la legge di attrazione? Questo termine si basa su un concetto molto semplice, ovvero sul fatto che il simile attrae il simile e che concentrandoci su pensieri positivi si ottengono risultati positivi.

La legge di attrazione si può applicare anche in amore. Impiegando questa legge universale, si potrebbe attrarre a noi la persona ideale. Per scoprire in quali semplici modi mettere puoi usare questa legge a tuo favore continua a leggere il nostro articolo.

Come applicare la Legge di Attrazione per trovare la tua anima gemella

Quando si tratta di attrarre un’anima gemella, c’è qualcosa che puoi fare per attivare un potere illimitato che risiede dentro di te. Stiamo parlando della capacità di fare le scelte giuste a partire dalle idee chiare di cosa vuoi veramente. Una volta che sai cosa vuoi ti basterà semplicemente chiederla all’Universo e lui si metterà in moto per darti esattamente quello che desideri. Per farti ascoltare dall’Universo devi compiere alcuni passi indispensabili.

Ecco come attuare la legge di attrazione:

Sii fedele a te stesso

Se fingi di essere una persona diversa da quella che sei attiri le persone che completano la versione sbagliata di te. La tua anima gemella non riuscirà a trovarti se non sei fedele a te stesso. La Legge di Attrazione funziona a patto che viga l’autenticità.

Non smettere di sognare

Per attrarre qualcosa il modo più efficace è sognarlo e anticiparlo, pregustarlo. In questo modo si inviano immagini all’universo e questo capisce come attivarsi. Immagina quello che vuoi ancora e ancora fino a quando non si realizza.

Immagina l’amore che desideri

Applica il potere dell’immaginazione anche in campo sentimentale, sogna ad occhi aperti il tuo partner perfetto. Se sei gia impegnato e le cose non funzionano prova a creare e migliorare la tua relazione nella tua immaginazione portandola al livello della perfezione.

Ama te stesso

Questo è fondamentale. Se vuoi che qualcuno ti ami devi amarti tu stesso. Se sei nemico di te stesso, ti auto critichi saboti te stesso sprigionando un’energia negativa che allontana potenziali partner. Più ti amerai, più gli altri si innamoreranno di te.

Non essere geloso

Non essere geloso e invidioso di chi ha trovato l’amore e la felicità. La gelosia impedisce all’amore di trovarti perché è un’emozione negativa che offusca i tuoi reali desideri. Al contrario sentiti felice per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrare il vero amore e l’Universo capirà che è quello ciò che vuoi che porti anche a te.

Non gettare la spugna

Non pensare che i risultati siano immediati. Molte persone si arrendono prima di realizzare i loro desideri. Ricorda che la chiave della Legge di Attrazione è la determinazione, più l’Universo saprà cosa vuoi veramente più saprà cosa portarti.

Non farti assalire dai dubbi

Il dubbio ostacola ciò che desideri ed è energia negativa. La conoscenza è energia positiva e apre la porta all’attrazione.

Divertiti

Cerca di essere felice a prescindere, anche senza amore. Vivi la tua vita e renditi felice è questo che ti renderà attraente e che farà in modo che quella persona speciale riesca a trovarti.

Sii convinto di quello che vuoi

La Legge di Attrazione ama la determinazione. L’universo trova il modo di realizzare ciò che ritiene essere delle reali convinzioni, quindi sviluppa convinzioni che rispecchiano solo ciò che realmente vuoi. L’universo ti da quello che credi di meritare.