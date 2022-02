E’ stata una cantante di Amici: oggi è una grande attrice

E’ stata una cantante della scuola di Amici: dopo il talent show di Maria De Filippi è stata rapita dalla recitazione ed oggi è una grande attrice.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono nati tanti talenti che oggi lavorano stabilmente nel mondo dello spettacolo come cantanti, ballerini e attori. C’è chi non ha mai cambiato strada e chi, invece, dopo aver sognato una carriera nel mondo della musica, nel corso del tempo, ha deciso d’intraprendere un’altra carriera.

E’ il caso dell’ex allieva della scuola di Maria De Filippi di cui vogliamo parlarvi oggi. Dopo essere stata ammessa ad Amici come cantante, nel corso dei mesi, scopre la recitazione. Si appassiona molto e scopre anche di essere molto portata. Dopo Amici è così diventata una delle attrici più amate dal pubblico.

Da Amici alla recitazione: la trasformazione di Diana Del Bufalo

L’ex allieva di Amici di cui vi parliamo oggi è Diana Del Bufalo che ha partecipato alla decima edizione del talent show di Maria De Filippi come cantante. Tuttavia, il mondo della recitazione l’ha rapita e, nel corso degli anni, Diana è riuscita a trovare il proprio posto nel mondo del cinema e delle fiction riscuotendo un grande successo e portando a casa l’affetto del pubblico.

Diana, dopo Amici, ha lavorato come attrici in film e fiction di grande successo. Nel 2011 ha esordito come coprotagonista nel film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi. Ha recitato nella serie tv per la Rai C’era una volta Studio Uno ed è stata una protagonista della fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Proprio la fiction Che Dio ci aiuti le ha regalato un grandissimo successo e una grande popolarità.