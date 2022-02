La dieta del super metabolismo: come perdere fino a 9 chili in 28 giorni

La dieta del super metabolismo inventata da Haylie Pomroy promette di far perdere fino a 9 chili in 28 giorni: ecco come funziona.

La dieta del super metabolismo è un regime alimentare ideato nel 2013 da Haylie Pomroy, nota anche per essere nutrizionista e consulente di fitness di molte star. Diverse sono infatti le donne dello spettacolo, e non solo, ad essersi affidate ai suoi consigli.

Basti pensare a nomi del calibro di Jennifer Lopez, Rachel Welch, Cher o Reese Witherspoon, ma anche uomini come Robert Downey Jr., la dieta del super metabolismo è diventata celebre grazie a programmi come Dr. Oz o Good Morning America.

Ma in cosa consiste esattamente questa dieta? Cosa occorre mangiare per perdere fino a 9 chili in 28 giorni? Scopriamo come funziona e il regime alimentare da seguire nella dieta del super metabolismo.

Ecco come funziona la dieta del super metabolismo

La dieta del super metabolismo punta a riattivare in modo mirato il metabolismo roteando gli alimenti così da stimolare e rigenerare gli organi deputati allo smaltimento delle tossine, come il fegato, ma anche le ghiandole surrenali e la tiroide.

La dieta del super metabolismo punta non tanto a ridurre le calorie quanto ad aumentare il metabolismo modificando l’assetto ormonale di cortisolo e insulina. Tale regime alimentare si articola in 3 fasi.

1) Fase 1. La prima prevede l’introduzione di carboidrati derivanti soprattutto dalla frutta. In questo caso si punta a rilassare l’organismo riducendo lo stress. Quindi si parte ad esempio il lunedì e il martedì mangiando molta frutta, cereali, vietati invece latte e latticini. Poi si deve praticare un’attività sportiva cardiovascolare ma solo in uno dei due giorni. In questo modo si cambiano le vecchie abitudini.

2) Fase 2. Si prosegue mercoledì e giovedì consumando proteine e verdure. In questi due giorni quindi si darà spazio a carni magre senza però consumare latticini, legumi e cereali. Da limitare anche i carboidrati. Per quanto concerne l’attività motoria è bene svolgere attività incentrate sulla muscolatura e sull’aumento della forza. Più muscoli abbiamo e più grassi riusciamo a consumare.

3) Fase 3. Negli ultimi 3 giorni della settimana, quindi, venerdì, sabato e domenica si possono mangiare tutti i cibi già citati, ma anche i grassi e gli oli di qualità come l’extra vergine d’oliva sono consentiti. In queste giornate si possono consumare quindi cereali, proteine, ma anche frutta e verdura. In questa fase avviene l’aumento metabolico ed è consigliato di praticare attività leggere come pilates o yoga ma anche massaggi e meditazione.

Secondo quanto consiglia la nutrizionista nonché ideatrice della dieta del super metabolismo il regime alimentare va seguito per 28 giorni, ovvero 4 settimane.

Non dimentichiamo che prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare e in particolare uno particolarmente diverso dal solito è bene chiedere prima il parere al proprio medico curante e affidarsi sempre ad un nutrizionista che possa aiutarci a formulare il piano alimentare più adatto alle nostre esigenze. Dunque, meglio non affidarsi al fai da te.