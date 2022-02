Comunica energia con il maglione rosso di Eva Grimaldi. Ecco come abbinarlo

Eva Grimaldi è una donna consapevole, realizzata e sempre piena di energia. Dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata eliminata all’inizio di gennaio ma, anche nello studio del reality condotto brillantemente da Alfonso Signorini, si fa notare con outfit sensuali e risposte pungenti. Vediamo come copiare il suo semplice maglione rosso, di grande effetto, con stile, proprio come lei.

Molte di noi son convinte di “star male” con i capi rosso fuoco ma, ascoltando la propria madre o il fidanzato, ci si rende conto, il più delle volte, che questo colore primario ci fa risplendere. Il discorso vale anche quando si è particolarmente pallide, quando non si hanno più vent’anni ed anche quando si ha un incarnato difficile. Scopriamo in che modo abbinare una maglia rossa ed in che occasioni indossarla.

Imitare lo stile casual di Eva Grimaldi in tre semplici passi

Il primo match è quello con una gonna in pelle nera. Apparentemente troppo aggressivo, questo look si può smorzare con un paio di anfibi o con uno stivale flat basic. Il pullover in maglia oversize di Mango (scontato a 19,99 euro) è dritto, in misto lana, ha il collo con risvolto e la cucitura cadente sulle spalle. Abbinato alla minigonna con zip di Twinset – linea Actitude – in tessuto spalmato e completata da una cintura rimovibile con dettagli in metallo che riprendono le zip laterali, sarà perfetto. Il prezzo è di 55 euro (anziché 110 euro).

Il rosso è di tendenza con il grigio. Proprio come sfoggiato dalla bella Eva che opta per i pantaloni della tuta per uno stile americano, si può creare un outfit casual con il maglione corto a collo alto di Brave Soul (su Asos a 22,99 euro) ed il pantalone a vita alta Gelso con pinces di The Frankie Shop, in vendita su LuisaviaRoma a 199 euro.

Scegliere il massimo contrasto, con il panna o il bianco, è un classico che va dosato in base ad età e corporature. Una maglia attillata rossa e la gonna a tubino a vita alta di Imperial (14 euro invece di 47 euro sul sito ufficiale del brand) è una brillante idea per una reunion con le amiche a patto che ci sia un tacco alto a completare il tutto.

LEGGI ANCHE-> Farsi notare tra le luci di mille città è possibile. Copiamo il look di Elisa! (chedonna.it)

Vanno ovviamente evitati accessori troppo vistosi ma, nel dubbio, quelli in oro giallo sono migliori. Il caldo chiama caldo, nell’arte pittorica, nella moda, nella vita.

Silvia Zanchi