Una Vita anticipazioni: un’accusa di omicidio ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Nelle puntate italiane si parlare di un omicidio commesso da uno degli abitanti di Acacias. Ecco chi

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: accusa di omicidio ad Acacias

Nelle nuove puntate di Una Vita, Anabel Bacialupe accuserà Aurelio Quesada di omicidio. Ecco cos’è successo

Secondo le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ad Acacias inizierà a girare voce di un presunto omicidio di un uomo messicano dal nome di Carlos Armijo. Si tratta di un uomo morto molti anni prima ma che tornerà fortemente sulla scena e che animerà il rapporto già controverso fra Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e Anabel Bacigalupe (Anabel Haenke).

Nelle prossime settimane, il loro rapporto già sul filo del rasoio si farà sempre più al limite e ciò inciderà anche nella relazione amorosa tra Miguel e Anabel che entrerà profondamente in crisi perché il ragazzo non riuscirà a sopportare le continue intromissioni di Aurelio e sospetterà che la sua “dolce metà” gli stia nascondendo qualcosa.

Come ben sapete se avete letto le nostre anticipazioni giornaliere, Aurelio aveva fatto in modo di far ingerire ad Anabel della droga, nel tentativo di violentarla. Fortuna vuole che la domestica Soledad (Silvia Marty) sia prontamente intervenuta.

Aurelio si mostrerà decisamente apprensivo nei riguardi di Anabel e troverà ogni occasione per stare da solo con lei. Per riuscire nel suo scopo, il Quesada arriverà infatti a minacciare la stessa Soledad, costringendola a raccontagli tutto quello che avviene a casa del suo signore se non vuole che si metta ad indagare sul suo conto.

Grazie a questa operazione, Aurelio starà sempre addosso alla giovane Bacigalupe, che un giorno gli dirà a chiare lettere di non essere interessata a ricucire il dialogo con lui anche per via di quello che è successo, poco prima delle loro nozze, a Carlos Armijo, il quale – almeno a suo dire – sarà stato ucciso proprio dal Quesada.

Quest’ultimo negherà il suo coinvolgimento nella questione e farà presente ad Anabel che probabilmente non è abbastanza informata sui fatti, ma la ragazza rifiuterà in modo assoluto di ascoltare la sua versione…

A causa dell’inizio della prima guerra mondiale, Aurelio avrà ancora a che fare con le interferenze di Miguel, assolutamente contrario alla possibilità che la società che ha fondato con Marcos venda armi agli stati in conflitto. Tuttavia, lo scontro lavorativo si sposterà molto presto sui problemi personali tra i due uomini, che vorranno ottenere ovviamente le attenzioni esclusive della Bacigalupe.

Da una parte Miguel non esiterà ad affrontare Aurelio per chiedergli di stare lontano da Anabel, dall’altro il giovane avvocato si risentirà persino con Marcos quando appoggerà l’idea del Quesada di vendere le armi e deciderà di rinunciare al suo ruolo nella società. Insomma, per l’Olmedo nasceranno tantissime difficoltà, mentre Aurelio sembrerà uscirne vincitore…Ma è solo il primo round!