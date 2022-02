Il trucco occhi di Emma a Sanremo già must: impariamo a realizzarlo

Il trucco occhi di Emma Marrone nella terza serata di Sanremo 2022 è assolutamente iconico: come si realizza?

Tutti gli outfit con cui Emma Marrone è salita sul palco dell’Ariston sono stati firmati Gucci. Anche il make up è stato curato dalla maison e si adattava meravigliosamente sia al viso di Emma sia (ovviamente) agli outfit che la cantante ha sfoggiato.

Nella serata delle cover, Emma e Francesca Michielin hanno presentato un riarrangiamento della celebre hit di Britney Spears Baby, One More Time.

Per salire sul palco le due cantanti hanno scelto due outfit estremamente differenti. Emma ha indossato un pesante completo di velluto verde scuro impreziosito dall’applicazione di piccole perle, mentre Francesca (che vestiva Miu Miu), ha scelto un completo top – gonna interamente in bianco.

Vedendole insieme l’impressione che si aveva era che Emma fosse la parte maschile e Francesca quella più delicata e femminile. L’illusione, perfettamente riuscita, puntava anche molto sul make up.

Emma si è presentata con i capelli pieni di gel pettinati accuratamente all’indietro e senza colore sulla labbra.

Il suo make up, estremamente essenziale, puntava tutto sugli occhi: una particolarissima reinterpretazione del cut crease e del winged eyeliner. Il risultato? Un’ala d’angelo sugli occhi.

Il trucco occhi di Emma a Sanremo 2022: un angelo by Gucci

Per il suo primo look Emma aveva puntato tutto su un make up occhi super luminoso nei toni neutri del pesca. Per questo secondo look ha puntato invece sull’utilizzo di colori matte e poco appariscenti.

L’unica nota di luce era data dall’ombretto luminoso utilizzato per il centro della palpebra e l’angolo interno.

Per realizzare questo trucco occhi i make up artist di Gucci hanno realizzato prima di tutto una base viso perfetta, uniformando tutte le macchie solari e tutte le piccole discromie dell’età presenti sulla pelle di Emma.

Per quanto riguarda il contouring si è scelto di optare per un contouring leggerissimo, creato per intensificare appena le ombre del viso e dare risalto agli zigomi.

L’obiettivo era creare una tavolozza impeccabile su cui anche un make up dai colori terrosi potesse risaltare a perfezione.

Sugli occhi è stato applicato prima un ombretto nude con particelle luminose. L’ombra nell’angolo esterno è stata creata utilizzando un marrone caldo molto simile a quello scelto per il blush.

Con la matita è poi stato creato un perfetto connubio tra il cat eyes, il foxy eyes e il cut crease make up.

Il cat eyes è un make up che vede il suo tratto caratteristico nella linea di matita che parte dall’angolo interno e che scende leggermente verso il basso disegnando un piccolo arco.

Il foxy eyes invece si caratterizza per una particolare inclinazione della linea nell’angolo esterno dell’occhio, che sale in maniera molto accentuata verso le tempie.

Questo trucco si caratterizza per il fatto che l’ala del foxy eye è stata realizzata in maniera da “abbracciare” l’angolo esterno della palpebra. In questo modo si ècrea una sorta di “doppia ala” che ricorda quella degli angeli o dei cigni.

A unire la linea del cat eye a quella del foxy eye è una linea nera che corre lungo la palpebra ed è stata leggermente sfumata.

Infine, un accenno all’amatissimo cut crease è dato dalla leggerissima linea nera tracciata nella parte interna dell’occhio lungo la piega della palpebra.

Nella parte inferiore dell’occhio è stata applicata una linea leggerissima e molto sfumata di quell’ombretto marrone utilizzato per creare l’ombra nella parte esterna dell’occhio

Per quanto riguarda le ciglia sono state accentuate da una grande quantità di mascara, dato anche sulle ciglia inferiori per allargare lo sguardo.