Questo test svela se vi amate davvero o se la vostra è una farsa

Oggi abbiamo deciso di provare a proporti il test del vero amore: scopriremo se siete davvero anime gemelle oppure no!

Sappiamo tutti che trovare l’amore, quello con la A maiuscola, non è purtroppo una questione di sola fortuna.

Ci vuole tempismo, impegno e anche una buona dose di adattabilità: l’amore, sfortunatamente per noi, non dura dopo il primo colpo di fulmine a meno che non siamo noi i primi ad impegnarci!

Cosa ha a che vedere questo con i quattro simboli che vedi qui sopra?

Semplice: oggi abbiamo pensato di proporti un test che ci aiuterà a capire veramente se tu ed il tuo partner siete da favola o se… potreste non durare ancora a lungo.

Ecco come!

Test del vero amore: scegli un simbolo per scoprire se tu ed il tuo partner rimarrete insieme per sempre

Quante volte ti sei chiesta se il tuo partner fosse “quello giusto“?

Sappiamo benissimo che non lo ammetteresti mai ma tutti, chi più e chi meno, passiamo moltissimo tempo a chiederci come sarà il futuro e se ci sarà sempre quella persona altro nostro fianco.

(Soprattutto dopo una bella litigata: inutile nasconderlo!).

Per questo motivo, quindi, abbiamo escogitato il test del vero amore. Nell’immagine qui sopra, infatti, vedi quattro elementi.

Fai un profondo respiro, pensa alla tua relazione e scegline uno!

Non vogliamo influenzarti in nessuna maniera ma non avere paura delle simbologie “letterali”: non abbiamo di certo scelto a caso i simboli che ci sono qui sopra!

Pronta a scoprire se il vostro è vero amore?

un teschio: certo, non ci sembra proprio il simbolo dell’amore duro e puro, vero? Per quanto sia palesemente un simbolo che fa riferimento alla morte, abbiamo delle buone notizie per te.

Il teschio non parla solo di morte ma anche (e soprattutto) di rinascita! Forse, nella vostra coppia, vi state avvicinando ad un momento di svolta. Invece di rimanere sempre “incastrati” nella solita routine, avete deciso di dare uno scossone alla vostra vita.

Forse entrerete in una nuova fase (migliore o peggiore starà a voi, poi, capirlo) o forse la nuova fase è proprio quella che ti immagini: la fine del vostro amore.

Il test del vero amore, però, ci dice una cosa: probabilmente non è la persona che hai vicino quella che starà insieme a te per sempre!

una staccionata : se quando pensi alla tua relazione ti viene in mente una staccionata abbiamo proprio bisogno di parlare.

Che succede tra voi due? Probabilmente solo vicino al tuo partner ti senti sicuro ed hai paura di quello che c’è al di fuori. Non si tratta tanto di cercare di tenere fuori gli altri quanto di stare chiusi tra di voi, senza possibilità di sbirciare nel mondo .

Mm, ci dispiace dirtelo ma qualcosa non va: questo potrebbe non essere vero amore o, in ogni caso, star passando una fase veramente curiosa !

Forse, in questo momento soprattutto, siete estremamente co-dipendenti: siete sempre insieme, fate tutto insieme e non volete parlare con nessuno di nessuno. Il vero amore non vuole che tu sia un robot !

Insieme siete una vera e propria forza della natura ma non siete decisamente succubi l’uno per l’altra.

Il vostro amore è veramente in grado di farvi viaggiare, se non letteralmente almeno metaforicamente! Siete l’uno il più grande sostenitore dell’altro: ehi, che sia vero amore?

una corda: il vostro rapporto sicuramente è forte, solido e strettamente intrecciato. Probabilmente, se hai scelto la corda, siete insieme da tanto o vi sembra che sia proprio così: conoscete i rispettivi amici, le famiglie oppure vivete già insieme!

Forse è ancora troppo presto per sapere se questo è vero amore: siete ancora un poco “ruvidi”, senza riuscire a parlarvi al meglio.

Vi capita ancora di litigare furiosamente e di avere dei dubbi sulla vostra relazione. Possiamo dirti, però, che il test del vero amore è molto positivo: la tua scelta ci rivela che il tuo partner potrebbe, con ancora un poco di lavoro e di voglia da parte di entrambi, diventare “quello giusto“.

Non male, no?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.