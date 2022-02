La classe si vede anche dal costume da bagno. I migliori modelli per le spa

Per quanto possa sembrare strano e, più che fuori luogo, fuori tempo, bisogna essere consapevoli di quale costume indossare quando si è in una beauty farm, anche in inverno. Bando all’eccentricità, sì ad eleganza e sobrietà. Vediamo i modelli più indicati che, a prescindere dall’età, si dovrebbero tenere in considerazione per una giornata di relax o per un week-end rigenerante.

Le habitué delle spa sono, siamo, sempre di più, ecco perché oggi parliamo proprio del dress code appropriato da mostrare in queste oasi meravigliose e, spesso, lussuose. Non serve aspettare la “bella stagione” per pensare ai costumi da bagno, basta prenotare un pomeriggio con la propria migliore amica in un centro benessere del centro città o, tenersi libere alcuni giorni (per staccare dal resto del mondo) e recarsi in una struttura ricettiva con una spa famosa o in un centro termale altrettanto conosciuto. Quella del turismo termale è infatti una motivazione di viaggio in crescita costante da almeno vent’anni. Scopriamo i modelli di costumi più cool del momento, senza dimenticarci del nostro lato creativo.

Costumi da bagno per la beauty farm: il benessere passa anche dallo stile

Il costume intero summer blu con foglie dorate ricamate con perline sulla zona del seno, ha la fascia imbottita (che non guasta mai) estraibile e la scollatura rotonda sulla schiena. Firmato Twinset, costa 150 euro. Tocco di classe sarà abbinarlo alle ciabattine blu monogram che avrete già messo in valigia.

Dell’intramontabile La Perla è il costume intero bianco con scollatura profonda, Etoile. Disponibile in bianco, verde bottiglia, nero, costa 510 euro. Non ha ferretto ed è realizzato in un innovativo tessuto misto lycra, bello e semplice che fa venir voglia di indossarlo come body con un paio di jeans. Sconsigliato se avete un seno molto abbondante.

Bottega Veneta, brand italiano di lusso solitamente accostato alla parola “borsa”, stupisce in positivo con la nuova linea di costumi da bagno. Il modello monospalla Neptune (creato in verde acqua, verde smeraldo e nero) ha lo slip a vita alta ed il top stile sportivo dall’effetto increspato. Il prezzo è di 450 euro sul sito ufficiale.

Considerando che per “l’acchiappo” ci sono posti più appropriati, costumi micro, eccessivamente sgambati, modelli con paillettes o con lacci incrociati, fiocchetti e cut out sono, od almeno dovrebbe essere, off limits.

Le uniche scelte sbagliate quindi sono quelle che vi mettono eccessivamente in risalto in un ambiente spesso frequentato anche da maschi. Per scoprirsi ci sono altri posti meno zen, meno silenziosi, e più adatti alla “scoperta” di lui o della lei di vostro interesse. In spa siate egoiste, pensate solo a voi stesse, ve lo meritate.

Silvia Zanchi