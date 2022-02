Beautiful anticipazioni: Carter ricattato, cambia tutto per i Forrester

Anticipazioni Beautiful dall’America. Per la famiglia Forrester cambia tutto! Carter verrà ricattato. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane. Secondo gli spoiler delle prossime puntate Carter verrà ricattato e per la famiglia Forrester cambierà tutto

Beautiful anticipazioni americane: Carter ricattato, ecco da chi

Secondo le nuove anticipazioni e spoiler proveniente dall’America, Grace Buckingham deciderà di entrare con forza nella vita privata di sua figlia Paris, ritenendo scellerata la decisione della ragazza di compromettere la relazione con Zende Dominguez per divertirsi con Carter Walton.

Nuovi colpi di scena in arrivo dall’America, secondo le nuove trame rivelate nell’altro continente, Paris Buckingham la sorella di Zoe non ha intenzione di impegnarsi per sempre e accasarsi, neanche se il suo fidanzato è un membro della famiglia Forrester.

Un comportamento folle, visto agli occhi della madre Grace che non riesce a capire il motivo per cui sua figlia non voglia diventare la moglie dello stilista e che, al contrario, intraprende una relazione clandestina con l’avvocato Carter.

Se avete letto le nostre anticipazioni, sapete che il figlio di Tony e Kristen aveva in programma di chiedere a Paris di sposarlo, ma la giovane – avvertita da Carter – ha fatto in modo di anticiparlo, mettendo in chiaro il desiderio di una frequentazione non esclusiva e disimpegnata, che permettesse ad entrambi di vivere lo status di single nell’irripetibile fase della giovinezza.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Per questo motivo, Paris ha incoraggiato Zende ad uscire con una modella, trovando in questo una giustificazione per esplorare la sintonia con Carter. Quest’ultimo, sebbene abbia provato a resistere all’attrazione per Paris sembra in realtà già essersi preso una bella cotta, la quarta nel giro di un anno dopo la sorella Zoe, Quinn e Katie.

Ed è qui che entra in gioco Grace. La donna, dopo aver scoperto che la distrazione dal matrimonio della figlia avesse il nome di Carter ha deciso di intervenire per risanare la questione. Soprattutto perché la Buckingham senior non vede di buon occhio il giovane avvocato per via dei problemi avuti fra lui e Zoe, dovuti alla relazione che l’uomo ha intrattenuto con Quinn.