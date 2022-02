Il bagno è sempre un caos? Ecco i trucchi per mantenerlo pulito

Scopri come ottenere un bagno sempre pulito grazie a dei rimedi che si riveleranno ottimi e semplicissimi da mettere in pratica.

Avere un bagno sempre in ordine e pulito è il sogno di tutti. Eppure capita spesso che tra l’umidità che si crea durante la doccia e la fretta di uscire, ci si ritrovi sempre a vederlo in pieno caos e non pulito come si vorrebbe.

Eppure, mantenere al meglio il proprio bagno non è così difficile. Basta infatti organizzarsi in modo da evitare le fonti di maggior sporco e disordine e stabilire una piccola routine per ottenere dei cambiamenti davvero importanti. Scopriamo quindi quali sono i rimedi per avere un bagno sempre pulito.

Bagno sempre pulito: i rimedi che ti torneranno utili

Poter contare su un bagno sempre in ordine e ben pulito è un buon modo per vivere meglio la propria vita e per sentirsi a proprio agio quando si sta in casa. Purtroppo a causa dell’acqua presente, dell’umidità che spesso si viene a formare e del grande uso che se ne fa, il bagno rappresenta una delle stanze della casa più difficili da mantenere sempre al meglio.

Un vero problema per chi al mattino va sempre di corsa e si trova così a doversi muovere in un bagno poco ospitale, per nulla funzionale ed in grado di sporcarsi in un attimo. Problemi a cui indispensabile porre rimedio al fine di salvaguardare la propria pace mentale e che oggi analizzeremo al fondo consigliandovi le soluzioni più semplici ed in grado di cambiare la vostra esperienza giornaliera con il bagno.

Avere un posto per ogni cosa. La prima cosa da fare per un bagno che sia sempre in ordine e che risulti semplice da pulire è quello di trovare un posto ad ogni cosa. Quando ci si lava o ci si trucca, infatti, il tempo è sempre scarso e ciò porta a doversi muovere di fretta. E, in questi frangenti, avere maggior facilità di movimento (anche per riporre le cose) è fondamentale.

La soluzione sta quindi nell’avere uno spazio per tutto e nel tenere le superfici del bagno il più sgombere possibili. Mensole e contenitori in cui tenere saponi e altri accessori si rivelano quindi indispensabili. Nel mobile del bagno andranno poi riposti cesti e scatole dove conservare phon, piastre e tutti quegli oggetti che tendono a far confusione per via dei fili. Un porta asciugamani pulite ed uno per quelle sporche saranno il plus da inserire. In questo modo la routine quotidiana non sarà intaccata ma si potrà al contempo rimettere tutto a posto subito dopo l’uso. Cosa che renderà il bagno più vivibile e facile da pulire.

Avere sempre un panno a portata di mano. Per evitare che l’acqua rappresenti un problema è molto importante avere un piccolo cesto con dentro dei panni puliti e magari uno spruzzino con del sapone semplice da risciacquare. In questo modo ogni qual volta si utilizza il lavandino si potrà passarvi sopra un panno. Ciò eviterà schizzi d’acqua e macchie che già in poche ore possono far apparire il bagno più sporco che mai. Un sapone a portata di mano si rivelerà inoltre utile per eventuali punti da pulire. Evitando di rimandare a dopo, l’ambiente rimarrà infatti sempre pulito e sarà molto più piacevole da usare.

Pulire le superfici ogni giorno. Prendere l’abitudine di passare lo swifer nei pavimenti e di spolverare il bagno ogni giorno renderà lo stesso sempre lindo e pulito, rendendo anche molto più semplice la giornata di grandi pulizie. Agire su superfici prive di polvere risulterà infatti più immediato, sopratutto perché come ben sappiano, in bagno questa tende ad attaccarsi in modo fastidioso rendendo l’ambiente poco ospitale e, sopratutto, affatto piacevole da pulire.

Pulire i sanitari con i giusti prodotti. A volte basta far uso di prodotti naturali per mantenere i sanitari al meglio. Aceto e bicarbonato sono ad esempio molto utili per wc e bidè. E si rivelano indispensabili anche per la pulizia del box doccia o della vasca. Usarli ogni giorno (anche a giorni alterni può andar bene) farà la differenza.

Profumare l’ambiente. Un bagno profumato è sempre più ospitale di uno che non lo è. E consentirà di godere a pieno di questo ambiente, trovando anche il modo di rilassarsi. Per ottenere tutto ciò si può agire con dei rimedi naturali come le bucce di mela essiccate da tenere sul termosifone o da conservare in un sacchettino spolverandole prima di cannella. Anche un’essenza di limone o di arancia può rivelarsi utile e se non si vogliono usare gli oli essenziali si può puntare sul naturale. Inoltre non va dimenticato il tanto apprezzato sapone di Marsiglia che oltre a pulire in modo naturale funge anche da profumatore per ambienti.

Seguendo queste semplici regole si potrà contare su un bagno perfettamente pulito. Uno di quelli in grado di donare la giusta armonia quando vi si entra al mattino. Inoltre, applicarle con metodo e farle rientrare nella propria routine giornaliera, renderà le pulizie dello stesso molto più semplici e veloci, regalando del tempo in più da spendere per se stesse.

Dopotutto, poter contare su una casa sempre ospitale è davvero un buon modo per sentirsi al meglio e per provare emozioni positive. Cosa che di questi tempi è assolutamente indispensabile.