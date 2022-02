Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al top per la 40esima puntata

Per la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono mostrate splendide e al top.

Traguardo importante per il Grande Fratello Vip 6 visto che ieri sera è andata in onda la 40esima puntata. Tanti i colpi di scena che hanno animato la serata, in particolare l’annuncio del prossimo rientro di Alex Belli nella casa.

L’attore parmigiano dovrà forse finalmente mettere fine a questo triangolo con la moglie Delia Duran e con l’altra concorrente con cui ha avuto un trascorso nella casa, Soleil Sorge. Intanto le due sembrano essersi avvicinate molto.

E se tutti si chiedono quali saranno i prossimi sviluppi di questa specie di “soap opera” nel frattempo siamo ancora qui per commentare gli outfit delle due opinioniste ancora una volta al fianco di Alfonso Signorini: stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due donne sempre al top anche nella 40esima puntata hanno mostrato dei look invidiabili. In particolare la Volpe ha optato per colori chiari e pastello mentre la Bruganelli è andata sul nero. Scopriamo di più.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per la 40esima puntata

Scoperto che la prima finalista del Grande Fratello Vip 6 sarà Delia Duran e che Alex Belli tornerà nella casa più spiata d’Italia la puntata di ieri sera è stata come sempre molto movimentata.

In particolare ora si delineano i vari schieramenti nella casa e si gioca tutto in questo ultimo mese. Ma al di là delle dinamiche in casa quello che approfondiamo come sempre in questa sede è il look delle due opinioniste che accompagnano Alfonso Signorini in questo lungo viaggio.

Partendo da Adriana Volpe, dobbiamo ammettere che era splendida ieri sera in uno spezzato composto da una gonna lunga e una camicia. La scelta dei colori pastello, poi, è stata ampiamente ripagata visto che donano molto alla bella conduttrice.

Nello specifico la Volpe indossava una gonna lunga e ampia con lo strascico in color rosa confetto di chiffon, il modello si chiama Chiffon Glorius ed è del marchio Orha Roma. Il costo sul sito è di 560 euro. Sopra invece la Volpe indossava una camicia in seta satin bianca al costo di 210 euro sempre del brand Orha.

A completare il tutto, la bionda opinionista, ha scelto per un paio di decolletè argento che ha poi cambiato indossando invece il sandalo peluche bianco, un accessorio davvero in voga in questo momento, sempre a firma Orha. Infine, stavolta ha optato per capelli sciolti e lisci.

E ora scopriamo l’outfit dell’altrettanto bella Sonia Bruganelli. Cambio look per la moglie di Paolo Bonolis che ieri sera si è presentata con un nuovo taglio di capelli. In particolare l’altra spalla di Signorini ha scelto di farsi una frangetta che le incorniciava molto bene il volto, donandole un’aria sbarazzina.

Passando invece all’outfit la Bruganelli ha indossato un abito nero in pizzo firmato Ermanno Scervino molto sensuale e con il collo leggermente alto. Ai piedi un paio di decolletè come sempre del brand Casadei. Anche in questo caso nere ma con un motivo rigato.

Ed ora non resta che attendere la prossima puntata per scoprire i nuovi look delle due “queen” del salotto di Signorini.