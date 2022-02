Test coppia: dimmi come cammina tuo marito e ti dirò come essere felici

Il segreto della felicità della vostra coppia è proprio sotto i tuoi occhi, devi solo osservare la postura che il tuo partner assume quando cammina.

Siamo tutti persone uniche con caratteristiche proprie e questi nostri modi di essere, le nostre abitudini e perfino le nostre conformità fisiche sono uno specchio della nostra personalità e di coloro che ci circondano. Osservando il partner potremmo capire molte cose di lui e la sua totale comprensione potrebbe favorire il nostro legame.

Il test di oggi analizzerà la postura e il modo in cui cammina il tuo partner dal quale dipende la vostra felicità coniugale. Molti atteggiamenti e movimenti del corpo indicano tratti e temperamenti personali ed il modo di camminare descrive molti aspetti della personalità di un individuo.

Test: il modo in cui cammina tuo marito rivela come essere felici insieme

Spesso dopo anni di conoscenza e convivenza ci stupiamo ancora di apprendere qualcosa di nuovo del partner, qualcosa di lui che non avevamo ancora compreso. Ci chiediamo se è lui a cambiare o se siamo noi a non aver capito chi sia veramente. In effetti comprendere appieno l’altro è la chiave per essere felici. Capire i desideri dell’altro e cosa lo fa sentire bene o non bene ci permette di regalare al partner una vita appagante al nostro fianco. Questo test ti aiuterà a capire chi è veramente il tuo partner e come approcciarti a lui in modo da raggiungere la felicità al suo fianco.

Profilo del partner:

Camminata n. 1

Se tuo marito cammina leggermente piegato in avanti e con un passo svelto significa che è una persona che non ama i giri di parole e desidera che si vada subito al succo di un discorso. Spesso gli rimproveri il fatto che lui non ti ascolta. La tua impressione è legittima, il fatto è che che se non arrivi subito al dunque perdi la sua attenzione e tende a non ascoltarti più. Il tuo partner è intelligente e razionale e le chiacchiere eccessive lo infastidiscono molto. Se vuoi essere felice con lui ricordati di centrare subito il bersaglio.

Camminata n. 2

Se tuo marito tende a camminare con il petto in fuori e le spalle indietro significa che ha una personalità influente. E’ carismatico ed attraente, ha un forte bisogno di rapporti sociali, di ridere e confrontarsi. Se vuoi che sia felice non interferire con i suoi rapporti di amicizia, lascialo avere una vita sociale attiva. Il tuo partner detesta restrizioni e imposizioni, se vuoi essere felice al suo fianco dovresti accettarlo così come è.

Camminata n. 3

Se tuo marito cammina spostando tutto il suo peso corporeo in avanti significa che ha una personalità forte, è sicuro di sè, ama prendersi cura della sua immagine ed è molto meticoloso sul suo lavoro. Se vuoi essere felice al suo fianco dovresti assecondare il suo lato fashion. Compragli prodotti di bellezza e aiutalo a scegliere i suoi vestiti. Il tuo partner ha anche molto bisogno di scaricare lo stress divertendosi, ingegnati nel trovare qualcosa da fare insieme che disseti la sua voglia di ridere.

Camminata n. 4

Se tuo marito cammina tenendo gli occhi fissi a terra e le spalle un pò chine significa che hai accanto un uomo molto educato, responsabile e calmo. Tendenzialmente è introverso, comunicare con lui non è semplice. Se desideri raggiungere la felicità con lui devi fare in modo di non fargli mai sentire il peso della solitudine. La tua presenza costante non basta, lui ha bisogno di sentire che il legame con i suoi cari è molto saldo quindi non esitare a invitare spesso la sua famiglia o a recarti presso i suoi amici più cari di tanto in tanto.

Questo test ha il solo scopo di intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica.