Questi segni zodiacali si spaventano veramente per tutto, che noia!

Ehi, non è che per caso fai parte anche tu della classifica dei cinque segni zodiacali più paurosi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito!

Ginocchia che tremano, denti che sbattono, brividi ed urla ingestibili: no, non sei sul cucuzzolo di una montagna ma semplicemente in compagnia di una persona estremamente paurosa!

Conosciamo tutti qualcuno con il quale non si può guardare neanche un film horror o che ha paura anche della sua stessa ombra.

Certo, avere paura non è solo normale ma anche qualcosa che non possiamo assolutamente gestire: è un riflesso naturale che, negli anni, ci ha aiutati a sopravvivere!

Ci sono delle persone, però, che esagerano: fortunatamente, però, l’oroscopo può aiutarci a capire quali sono!

I segni zodiacali più paurosi di tutto l’oroscopo: scopri se sei anche tu uno dei segni zodiacali fifoni

Ebbene sì, al mondo esistono anche i fifoni ed abbiamo deciso di provare a smascherarli.

Sia chiaro: non c’è niente di male ad avere paura, soprattutto se vi trovate in una situazione che vi sembra pericolosa o inquietante.

A tutto, però, c’è un limite: va bene avere paura di passeggiare da soli di notte ma il video di Thriller di Michael Jackson non può ridurvi ad una gelatina tremante!

Va bene, va bene, lo sappiamo: inutile giudicare gli altri per le loro paure visto che anche le nostre potrebbero risultare ridicole agli occhi degli altri.

(Chi scrive, per esempio, non è assolutamente terrorizzato dagli insetti anche quelli più piccoli. Non parliamo, poi, delle onde molto alte: non ci fanno paura, proprio per niente!).

Scopriamo subito quali sono i cinque segni zodiacali più paurosi di tutto l’oroscopo: non possiamo indovinare le loro paure ma possiamo dirvi quanto è impossibile avere a che fare con loro!

Gemelli: quinto posto

Sembra piuttosto strano trovare i Gemelli nella classifica di oggi, vero? Tutto possono sembrare i Gemelli meno che paurosi o spaventati!

Dobbiamo dire la verità: i Gemelli, sotto quel fascino scanzonato che mostrano tanto spesso, possono essere veramente paurosi.

Proprio la paura, infatti, è quella che li spinge a prendere scelte decisamente di rottura: i Gemelli sono abbastanza paurosi ma di cose normali! La famiglia, la stabilità… appena iniziate a parlargliene si metterebbero ad urlare!

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci sono generalmente persone molto paurose. Sensibili e delicati come sono, infatti, hanno una tendenza a chiudersi verso le novità che li fa tremare quando si trovano costretti a compiere un passo fuori dalla loro comfort zone!

I Pesci sono persone che hanno una spiccata tendenza a “mentire” riguardo la propria vita: vivono nel terrore che qualcuno possa scoprire che non sono così cool come fingono di essere!

Meglio fare attenzione con loro: la paura può essere un deterrente forte e potrebbero smettere di frequentarvi!

Cancro: terzo posto

Cari Cancro, non c’è niente di male nell’ammettere che potete essere veramente dei fifoni quando vi impegnate!

Il Cancro si divide in due tipi di paura: la prima è quella che riguarda i suoi cari e tutto quello che potrebbe succedere loro. Il Cancro, letteralmente, trema dal terrore quando gliene parlate!

La seconda è quella che riguarda la sua vita: il Cancro è in grado di immaginare scenari terrificanti, grazie ad una vera e propria riserva di pensieri terrificanti che immagazzina nel cervello!

Sembra quasi che ai Cancro piaccia passare ore ed ore a terrorizzarsi da soli: chissà se è veramente così!

Bilancia: secondo posto

Ai nati sotto il segno della Bilancia assegniamo il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più paurosi dell’oroscopo.

Il motivo è presto detto: la Bilancia è un segno letteralmente terrorizzato dalla solitudine e, quindi, non può fare a meno di tremare ogni volta che è da solo!

Capiamoci: non è che la Bilancia non sia in grado di prendere il caffè da sola al bar, è solo che l’idea la fa veramente sudare freddo.

Per questo motivo, quindi, spesso la Bilancia vive una dicotomia: è carina e gentile anche con persone che detesta, con la paura che potrebbe tagliare dei ponti e ritrovarsi da sola!

Il terrore della Bilancia è questo: non vuole assolutamente stare mai da sola e quindi si circonda di gente… anche gente che odia!

Care Bilancia, ma non sarebbe meglio cercare di fare qualcosa per questa paura e vivere… senza falsi “amici“?

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più paurosi dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Toro, siete proprio voi a “vincere” il primo posto nella classifica dei segni zodiacali più paurosi.

Sapete benissimo di essere persone estremamente timorose, capaci di andare in crisi di fronte anche alla più piccola scelta!

Il Toro, infatti, ha paura sia di prendere una decisione che di non prenderla. Ha paura delle conseguenze di un’azione o della mancanza delle stesse e… insomma, ci siamo capiti.

Se c’è qualcosa che pensate possa mettere paura al Toro, non fatevi troppe domande: gli mette paura, è praticamente certo!

Nervosi come sono, i nati sotto il segno del Toro finiscono per diventare veramente dei budini tremolanti di fronte anche alla più piccola domanda o assunzione di responsabilità.

Ora che lo sapete, fate attenzione quando parlate con loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.