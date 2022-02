È stata la make up artist del Grande Fratello: ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate di Mia Cellini? Ha partecipato al Grande Fratello 13. Ecco com’è oggi e cosa fa nella vita la make up artist del GF

Divenuta nota nel 2014 per la partecipazione alla tredicesima edizione del Grande Fratello, Mia Cellini partecipò al noto reality show su Canale 5 nell’anno condotto da Alessia Marcuzzi.

Durante la sua partecipazione al reality, Mia aveva appena 22 anni ed era una Make up artist e una Youtuber.

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia Mia aveva la voglia di arrivare fino alla fine e vincere per la sua famiglia. Seppur non vinse, Mia rimase dentro la casa per 57 giorni dove strinse una forte e solida amicizia con Francesca Cioffi.

Inoltre, in quell’edizione vinta da Mirco Petrilli, Mia ebbe modo di farsi conoscere tanto all’interno e fuori della casa. Infatti la sua storia e il suo modo di fare non passò inosservata. Soprattutto perché durante l’esperienza l’inquilina della casa ebbe modo di raccontare le vicende tristi della sua vita e soprattutto mettersi a nudo rivelando gli attacchi e gli insulti subiti per via del suo peso.

Crescendo la situazione era peggiorata fino a quando non ha deciso di cambiare la sua vita. Con molto impegno riuscì a perdere circa 75 kg riuscendo finalmente a stare bene con se stessa.

Ma cosa fa oggi Mia Cellini? Scopriamolo insieme.

Mia Cellini, dal Grande Fratello ad oggi: ecco cosa fa

L’esperienza al Grande Fratello del 2014 diede a Mia una grande notorietà che le permise di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Infatti la carriera televisiva di Mia continuò a fiorire. Dopo il reality fece molte serate, partecipò a diversi eventi e programmi televisivi come Avanti un altro e Domenica Live. Tornò attiva sul suo canale Youtube, dove ogni giorno tramite i suoi video dà consigli sull’abbigliamento e sul make up.

Oggi dopo 8 anni dalla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Mia ha deciso di abbandonare la carriera del mondo dello spettacolo e della televisione. Però grazie alla visibilità ottenuta al Grande Fratello continua ad essere molto seguita sui social, in particolare ul suo profilo Instagram dove conta più di 250 mila follower e sul suo profilo Tik Tok.

Oggi oltre ad essere una Make up artist e una YouTuber è anche una web influencer di successo.