Igiene e sicurezza in cucina? Se fai questo gesto tutti i giorni, sbagli

Ci sono strumenti che utilizziamo tutti i giorni i cucina e dobbiamo anche pulire per tenere igiene e sicurezza. Ma se facciamo questo gesto, le conseguenze possono essere pesanti

Che cosa sarebbe la nostra cucina senza i taglieri? In legno, che sono sempre i migliori, oppure in plastica, sono utensili che usiamo quotidianamente e consentono di tagliare, affettare, preparare ogni tipo di alimento senza danneggiare il piano di lavoro.

Ma quello che più conta è l’igiene, fondamentale per la nostra salute. E spesso con il tagliere pensiamo che possa bastare una semplice lavata otto l’acqua corrente per sistemarlo. Questo è l’errore peggiore che possiamo commettere, perché in realtà è una questione di materiali, di pratica ma anche di buone abitudini.

Partiamo dall’utilizzo che facciamo del tagliere. Nelle nostre cucine lo usiamo indifferentemente per la carne, per il pesce, per le verdure e anche per la frutta. Ma ogni alimento può lasciare scorie poi più complicate da eliminare e sul tagliere in legno è ancora più complicato.

Tutto quello che non dovete mai fare è infilare il tagliere in legno. Una condotta vietata, anche dal buon senso perché l’acqua calda danneggia le superfici in legno e la sua porosità favorisce lo sviluppo dei batteri. Vale per il tagliere così come per i cucchiai in legno. Ci sono altri metodi naturali per pulirli e ve li spieghiamo.

Igiene e sicurezza in cucina? I segreti per una pulizia perfetta

Uno dei rimedi migliori per pulire e igienizzare perfettamente il tagliere di legno è il sale fino (non quello grosso). Dopo averlo utilizzato, cospargetelo sulla superficie con il sale e strofinatelo con mezzo limone. Lasciatelo agire per almeno 10 minuti se volete eliminare ogni impurità e mantenerlo perfettamente liscio.

Un altro metodo per evitare che il tagliere di legno a contatto con l’acqua si rovini è l’olio minerale. Lasciatelo in ammollo dentro ad una bacinella con l’olio una notte intera e poi asciugatelo con la carta assorbente da cucina. Così potrete evitare in modo facile batteri e organismi che danneggiano la nostra salute.

Molto utile è anche il succo di limone, il re dei rimedi per igienizzare il tagliere senza rovinarlo. Basta qualche goccia, poi usate uno strofinaccio e passatelo sul tagliere senza nemmeno aver bisogno di grattare. Il limone però è ancora più efficace se mescolato al bicarbonato di sodio. Poi strofinate il tagliere e sciacquate bene asciugando subito con un canovaccio pulito su entrambi i lati.