“Cosa vuoi da me?” Gli astri rispondono all’eterna domanda

Gli astri ci rivelano finalmente cosa si aspetta il nostro partner a partire dal suo segno zodiacale.

Ti sembra di fare moltissimo per il partner che nonostante tutto non è mai del tutto contento? Se anche a te capita di voler urlare: “Cosa vuoi esattamente da me?” allora sei capitata sulle previsioni giuste. Dal tuo partner non otterrai una risposta perché si aspetta che tu sappia esattamente cosa vuole, ma gli astri possono illuminarti.

Per fortuna gli astri sono in grado di aiutarci a capire il partner, soprattutto per quanto riguarda cosa si aspetta da te in modo che tra di voi regni amore ed armonia che faccia prosperare il vostro legame. Secondo te cosa vorrebbe? Vediamo se indovini.

Dimmi di che segno è e ti dirò cosa vuole da te

Gli astri sono pronti a vuotare il sacco e ad intervenire a favore delle coppie che non riescono a decifrare i bisogni ed i desideri del partner. Ecco cosa vuole dal proprio partner ogni segno zodiacale:

Ariete

L’Ariete ti dirà lui stesso cosa vuole da te ma attenzione non sarà sincero. Molto probabilmente l’Ariete ti ricorderà quanto conti per lui avere una vita sessuale appagante e non routinaria, in realtà quello che vuole da te è che tu non lo rifiuti mai, non lo sopporta, specialmente se a farlo è la persona amata.

Toro

Il Toro da te vuole un qualcosa di estremamente semplice ma con un grande valore: vuole collezionare bellissimi ricordi. Attenzione però che quello che per te potrebbe essere un bel momento potrebbe non esserlo per lui, indaga prima di agire.

Gemelli

Il segno del Gemelli desidera un partner che lo soddisfi a livello intellettuale. Questo segno estroverso ama conversare e ama farlo senza rinunciare alla qualità. Un partner che non gli sa tenere testa in una conversazione perderà presto le attenzioni del Gemelli che non è disposto a scendere a compromessi sotto questo punto di vista.

Cancro

Tutto ciò che desidera il Cancro da te è il tuo sostegno e il tuo supporto. Questo segno è molto emotivo e avere una persona fidata sulla quale contare e poter fare affidamento è moto rilevante per lui. Oltre al conforto questo segno ricerca senso di appartenenza e solo il partner può farlo sentire a casa oltre alla sua famiglia.

Leone

Il segno del Leone dal partner vuole riconoscenza e sottomissione. Il Leone ama essere apprezzato e ama che il partner gli sia riconoscente e che gli permetta di primeggiare e di essere il capofamiglia. Cercare di surclassare un Leone è una mossa molto pericolosa, non vi perdonerà.

Vergine

Ciò che desidera più di tutto una Vergine dal suo partner è la sua fiducia. La Vergine desidera che il suo partner si fidi di lui, delle sue capacità, che gli riconosca di avere un grande potenziale. Vuole sentire che tra le sue braccia tu ti senta al sicuro, questo è ciò che lo rende molto felice.

Bilancia

La Bilancia dal partner desidera bellezza estetica. Per questo segno è molto importante avere al proprio fianco una persona che si prende cura del suo aspetto, che sia sempre impeccabile, ben curato e profumato, dalla testa ai piedi. Qualsiasi mancanza in questo senso spingerà la bilancia a farti una raffica di critiche.

Scorpione

Per il segno dello Scorpione è fondamentale avere un partner che gli garantisca passionalità. Questo segno desidera sentirsi sessualmente appagato ed emotivamente amato.

Sagittario

Non c’è una cosa specifica che desidera il Sagittario, questo segno non si accontenta e vuole un pò tutto: amore, attenzione, fiducia, ammirazione e rispetto. Per lui un rapporto dovrebbe essere sereno, non ama i grattacapi. E’ una persona positiva e non vuole che nulla turbi questa aura.

Capricorno

Il Capricorno desidera che il partner gli riservi la versione migliore di se stesso. Il suo partner dovrebbe riservargli il meglio, attenzioni, dedizioni, solo in questo caso potrà raggiungere la vetta della felicità.

Acquario

L’Acquario desidera dal suo partner una profonda amicizia. Per lui è essenziale che il partner oltre ad essere il suo amato sia anche uno dei suoi migliori amici. Questo segno vuole l’amato tutto per lui in ogni campo, egoisticamente oltre ad avere il primato sentimentalmente lo vorrebbe anche affettivamente.

Pesci

Il Pesci vuole che il partner lo ami per tutta la vita. Questo segno desidera il lieto fine, il per sempre felici e contenti ed il finché morte non ci separi.

L’astrologia è una pseudo scienza e si basa sull’interpretazione delle stelle. Sentitevi liberi di credere o meno a queste interpretazioni.