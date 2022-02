Il motivo sorprendente per il quale dovresti bere birra prima di fare l’amore

Bere birra prima di fare l’amore è un’ottima idea e lo conferma la scienza. La birra potrebbe essere la chiave per avere prestazioni elevate a letto.

La birra sarebbe amica degli amanti. Malgrado qualcuno pensi che l’alcool influenzi negativamente le prestazioni sessuali, c’è chi è pronto a giurare che la birra abbia l’effetto opposto. Se ami la birra cogli l’occasione per berla prima di fare l’amore e vedrai che prestazione.

La birra vanta 10 benefici per la salute scientificamente provati, tra questi quello di renderti particolarmente efficiente sotto le lenzuola ed è stato provato scientificamente.

Se sei un appassionato di birra la notizia che stiamo per darti ti rallegrerà. La tua bionda preferita ti rende omaggio a letto ed è scientificamente provato.

Perché dovresti bere birra prima di fare l’amore?

La birra è una tua alleata e ti aiuterà a fare bella figura sotto le lenzuola per cui quando la tua partner si arrabbierà perché hai bevuto troppo rassicurala di averlo fatto per renderle omaggio sotto le lenzuola. Lei non ci cascherà ma la scienza è dalla vostra parte e ha già dimostrato gli incredibili benefici che questa apporta agli uomini in camera da letto. AskMen ha affrontato l’argomento e ha rivelato perché bere birra fa bene al pene.

Innanzi tutto è stato dimostrato che la birra fa bene al cuore. Questo studio pubblicato sul European Journal of Epidemiology ha dimostrato che bere una pinta di birra al giorno riduce del 30 % il rischio di infarto o ictus.

Per la gioia degli uomini la birra apporterebbe notevoli benefici sessuali. Data la straordinarietà di questa scoperta, la sessuologa Kat Van Kirk, ha deciso di dedicare un libro sull’argomento: “The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life” nel quale parla ampiamente dei diversi benefici sessuali che gli uomini ottengono degustando la loro bevanda preferita.

In linea generale la birra aiuta gli uomini a ritardare l’eiaculazione grazie al suo contenuto di fitoestrogeni. Inoltre a diversi tipi di birra corrisponderebbero diversi benefici. Ad esempio se il tuo partner è un amante della birra scura avrà una libido molto sviluppata. Questa birra contiene molto ferro quindi stimola la produzione di globuli rossi e migliora la circolazione sanguigna apportando molti benefici all’erezione del tuo uomo sia in quantità che in qualità.

Se il tuo uomo ama la Guinness avrà una vita sessuale appagante ed eviterà gli inconvenienti legati alla eccessiva consumazione di birra come ad esempio la nausea. La Guinness infatti è una birra ricca di minerali, probiotici e vitamine, in particolar modo la vitamina B ed aiuta a favorire il benessere intestinale.

L’esperta nel suo libro cita anche una birra molto nota del marchio Innis & Gunn. Questa celebre birra proveniente da Edimburgo contiene ben 50 varietà di “stimolanti naturali” tra cui ginseng, il ginkgo biloba, la damiana tutti elementi che favoriscono la libido, aumentano il desiderio sessuale e stimolano il sistema nervoso centrale.