Beautiful anticipazioni: colpo di scena per Thomas, grandi emozioni

Anticipazioni Beautiful dall’America. La famiglia Forrester può tornare a sorridere: arriva un grande colpo di scena per la condizione di salute di Thomas

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane. Thomas una volta ricoverato in ospedale verrà operato d’urgenza al cervello e al suo capezzale ci sarà Hope, ancora ignara che Liam l’abbia tradita con la ex Steffy.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas esce dal coma, sta meglio

Secondo le nuove anticipazioni e spoiler proveniente dall’America, Thomas sembra uscire dal pericolo. Ricoverato in ospedale e operato d’urgenza al cervello l’uomo inizierà a sentirsi meglio. Al suo fianco Hope.

Nuovi colpi di scena in arrivo dall’America, secondo le nuove trame rivelate nell’altro continente (che vi ricordiamo sono un anno avanti rispetto alla programmazione televisiva italiana), Thomas si ritroverà ricoverato d’urgenza all’ospedale per un’edema celebrale.

Se il figlio di Ridge in un primo momento passerà dei momenti brutti, a causa della malattia, dell’operazione e del coma. Alla fine riuscirà a risvegliarsi e ritroverà al suo capezzale la ex moglie, Hope Logan.

La giovane donna dopo aver portato il Forrester all’ospedale non l’ha mai lasciato di un centimetro e si ritrova al fianco del letto per pregare affinché il padre di Douglas si risvegli. Quando successivamente Thomas aprirà finalmente gli occhi sussurrerà proprio il nome della giovane Logan.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete sicuramente già che tutto ha avuto origine quando il ragazzo ha perso i sensi durante una discussione con Hope. Trasportato in ospedale, i medici e in particolare il cognato Finn scopriranno il problema al cervello che dovrà essere rimosso con estrema urgenza.

In ospedale sopraggiungeranno anche Steffy e Ridge, i quali scopriranno che Thomas sarà in pericolo di vita. Steffy in particolare, sarà disperata all’idea di perdere il fratello, dopo quanto avvenuto anni prima con la gemella Phoebe.