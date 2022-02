Quanti figli avrete? Scopriamolo con questo semplicissimo test!

By

Vuoi scoprire quanti figli avrete tu ed il tuo partner? Il test dei figli ci aiuterà a stabilirlo: pensi di essere pronta a saperlo?

Tutti vorremmo sapere che cosa ci riserva il futuro, no?

Bene, allora abbiamo pensato di creare un test per la coppia perfetto per sapere che cosa vi aspetta: se tantissime notti insonni oppure una vita di serate nei club?

Il test che abbiamo escogitato per te sarà in grado di svelarci quanti figli potreste avere tu ed il tuo partner.

Che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Test dei figli: scegli una mano e noi ti diremo quanti figli avrai con il tuo partner

Il test di coppia e personalità di oggi è decisamente particolare: si chiama test dei figli e può svelarci quanti bambini avrai in futuro!

Ovviamente, dobbiamo chiederti di darci una risposta ad una domanda anche se molto semplice.

Guarda le mani qui sopra: come vedi ci sono quattro tipologie tra cui scegliere!

Prenditi pure tutto il tempo che vuoi per scegliere la tua mano (o le tue mani) preferite: incredibile ma vero, la tua risposta ci dirà quanti figli potresti avere insieme al partner!

Certo, tutto starà poi nel rimanere insieme e fare figli: noi ti diciamo quanti “potreste” averne ma se poi vi lasciate allora dovrai rifare il test nuovamente!

Scherzi a parte: sei pronta per il test del numero dei figli? Allora, fai un profondo respiro e scegli la tua mano!

opzione uno, due mani giunte rivolte verso di te: tu ed il tuo partner avete un rapporto decisamente profondo, lo sai vero?

Siete due persone che si sono trovate e che non vedono tanto il bisogno di far entrare altre persone nella propria vita. Chiariamoci: un figlio non è di certo un nuovo amico ma possiamo affermare con quasi assoluta certezza che, con il tuo partner attuale, c’è veramente poco spazio all’interno della vostra vita!

Siete una coppia che potrebbe non avere figli oppure, invece, averne solo uno proprio per scelta personale.

Il vostro amore, almeno allo stadio attuale delle cose, è veramente troppo indirizzato l’uno verso l’altra! (Ehi, niente di male in questo… anzi!).

opzione due, la mano destra inclinata verso la sinistra : per te, la classica famiglia con due bambini ed il cane nel cortile con la staccionata dipinta di bianco, è un vero e proprio sogno!

Tu vuoi due bambini e, con il tuo partner, probabilmente c’è molta intesa sotto questo punto di vista.

No, dai, scherzi a parte riguardo la famiglia perfetta da pubblicità delle merendine, per te ed il tuo partner è il due ad essere il numero perfetto altro che il tre!

Siamo già tantissimi su questo pianeta ed hai anche paura che, tra venti o trent’anni, l’Italia potrebbe diventare un vero deserto!

A parte le visioni catastrofiche (ehm, forse neanche tanto) sul futuro, di certo in questo momento non ti senti pronta per dei figli.

Anzi, forse è il tuo rapporto con il partner ad essere se non traballante almeno un poco incerto: non sai ancora cosa aspettarti dal futuro con lui e, per ora, i figli sono proprio fuori discussione!

opzione quattro, due mani rivolte verso gli altri: forse sai già la risposta, se hai scelto questo tipo di mani. Noi, però, ci teniamo a darti comunque il nostro responso.

Il numero di figli che tu ed il partner potreste avere è maggiore di due ma senza bisogno di andare a ricreare una di quelle famiglie da dieci figli.

Siete semplicemente due persone che si amano e che sentono che il proprio amore potrebbe beneficiare di tante persone in più!

Di certo non finirete nel Guinness dei primati ma potreste in ogni caso avere come minimo tre figli e come massimo… chissà!

Insomma: con il tuo partner, il test dei figli ci svela che potresti avere una bella famiglia grande!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.