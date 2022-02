Test dei Paesaggi | Cosa desideri ricevere dalla vita in questo momento?

La natura ha sicuramente un potere vivificante e curativo: con il test del paesaggio la metteremo in relazione alle relazioni d’affetto.

Entrambe infatti innalzano il nostro livello di benessere, ci rendono più sereni, più forti, più ottimisti, più in grado resistere alla pressione quotidiana dello stress.

Esattamente come avviene nelle relazioni d’amore, però, ognuno di noi preferisce un certo tipo di paesaggio e trae beneficio solo da alcune condizioni ambientali.

Ci sono quelli che passerebbero tutta la vita al mare, quelli che appena possono si rifugiano in montagna e quelli che sono profondamente affascinati dal silenzio sinuoso del deserto.

Il motivo per cui ognuno di noi subisce il fascino di un paesaggio in particolare è relativo ai nostri bisogni emotivi. Ogni paesaggio infatti ci trasmette una sensazione, un sentimento, un’atmosfera di cui abbiamo bisogno in un determinato momento della nostra vita.

E tu? Di cosa avresti bisogno a livello emotivo in questo momento della tua vita?

Test dei Paesaggi

Per eseguire il test dei paesaggi ti invitiamo a osservare attentamente le quattro opzioni che ti proponiamo e a scegliere quella che ti affascina di più. In quale località ti piacerebbe trascorrere del tempo in completa solitudine, in compagnia solo della natura e dei tuoi pensieri?

1 – La Montagna

La montagna è da sempre considerata il luogo della solitudine e dell’elevazione, quello che si raggiunge a costo di grande fatica fisica e a volte anche di grandi pericoli.

Per questi motivi la montagna non è un luogo confortevole e rassicurante. Al contrario, è un luogo dove mettersi alla prova costantemente per raggiungere ma soprattutto superare i propri limiti.

Se hai scelto la montagna tra questi quattro paesaggi significa che sei stufa della tua vita quotidiana e hai un’enorme desiderio di metterti alla prova davvero.

Hai bisogno di adrenalina e di nuove sfide, di raggiungere nuovi obiettivi ma soprattutto di lavorare duramente per realizzarli. Il divano è comodo, ma è chiaro che al tuo io più profondo serve qualcosa di (molto) di più!

2 – Il Deserto

Il deserto è per antonomasia il luogo della riflessione, del contatto con il divino e con se stessi. Nel deserto si è completamente soli: del resto è questo il significato più profondo del suo nome.

Chi ama trascorrere tempo nel deserto o almeno vorrebbe farlo non ha paura di stare da solo e non si spaventa

Se hai scelto questa opzione significa che il tuo desiderio più profondo è rimetterti in contatto con te stessa, con i tuoi bisogni emotivi e, in una parola, con il tuo sé più autentico.

3 – La Costa

La costa è per definizione un luogo di confine. È terra che tocca il mare quindi un “luogo a metà”. Si va sulla costa per rimanere soli con i propri pensieri ma anche per trarre ispirazione dal mare, dal vento, dal tramonto o dall’alba.

A volte lungo la costa c’è molto vento, quindi potresti sentire la necessità di essere “spinta” da una forza superiore verso qualcosa che non ti aspetti o che non potresti mai prevedere.

Se hai scelto la costa significa che senti fortemente il bisogno di una nuova prospettiva di vita. Forse hai bisogno di trovare nuove ispirazioni oppure nuove idee e nuove energie.

4 – L’Isola Tropicale

L’isola tropicale, con il suo mare cristallino e le sue spiagge dorate è un luogo da sogno per il relax. Vivere su un’isola per qualche giorno significa anche “isolarsi” dagli altri in senso figurato.

Significa tagliare tutti i ponti con la routine, interrompere le attività quotidiane che a volte sottraggono energie senza restituire nulla in cambio, lasciandoci svuotati piuttosto che riempire la nostra vita.

Se hai scelto questo paesaggio significa probabilmente che le tue energie fisiche ed emotive sono agli sgoccioli e che, per questo, ciò che desideri più di qualsiasi altra cosa è il relax. Per ritrovare te stessa? Per riflette sul senso della vita? Non necessariamente: magari anche soltanto per non fare assolutamente nulla e recuperare le energie perdute.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.