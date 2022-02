Come va la tua vita sentimentale? Scoprilo con il test della conchiglia

Sei pronta per il test della conchiglia e della coppia? Il responso ti dirà perfettamente come sta andando la tua vita sentimentale!

Tutti abbiamo idea, più o meno, di come vada la nostra vita amorosa… non è vero?

Certo, sai benissimo se sei fidanzata o meno o se quella persona che ti piace proprio non ti vuole dare retta.

Quello che non sai, forse, è perché la tua vita va così o anche veramente che cosa sta accadendo.

Fortunatamente per te, abbiamo pensato di proporti un test veramente unico: che ne dici, ti va di scoprire che cosa sta accadendo al tuo cuore?

Test della conchiglia e della coppia: guarda l’immagine per scoprire che cosa sta accadendo alla tua vita sentimentale

Inutile girarci tanto intorno: avere una vita sentimentale non è sempre tutto rosa e fiori, come ci hanno insegnato innumerevoli film o serie TV.

Molto più spesso di quanto non ci aspettiamo, infatti, non abbiamo proprio un gran controllo sul nostro cuore e sulle nostre relazioni!

Con questo quadro di Vladimir Kush, quindi, abbiamo pensato di cercare di darti una mano. Il test conchiglia e coppia, infatti, è qui per rivelarci come sta andando, veramente, la tua vita sentimentale!

Quello che ti chiediamo, ormai già lo sai, è di dirci che cosa hai visto prima nel quadro: ecco i responsi qui sotto!

hai visto la nave o ti sei concentrato sul paesaggio nello sfondo prima: non puoi forzarti a dire cosa hai notato prima. Per te, infatti, è stato naturale guardare prima lo sfondo del quadro! Hai visto le nuvole, lo spicchio di luna in cielo e la barca solitaria all’orizzonte.

Ti possiamo dire che importa veramente poco se tu sia fidanzata o meno in questo periodo: dovresti stare da sola, invece!

Il tuo subconscio brama una solitudine che solo un periodo da single, senza preoccupazioni e problemi, può regalarti.

Hai bisogno di pace e di tranquillità, di prenderti una vera e propria pausa nella vita!

LEGGI ANCHE –> Quanti figli avrete? Scopriamolo con questo semplicissimo test!

hai visto una conchiglia con una luce dentro: se per te il soggetto principale di questo quadro è una conchiglia, abbiamo buone notizie per te!

La conchiglia, infatti, è simbolo di fecondità e di nascita ma, tranquilla, questo non vuol dire che tu sia incinta!

Quello che possiamo dirti è che hai sicuramente tra le mani un rapporto importante, che sta mettendo ora le fondamenta per diventare qualcosa di grande!

Poco importa che stiate insieme da cinque minuti o da cinque anni: evidentemente, in questo periodo, state gettando delle basi importantissime per il vostro futuro.

Buon per voi!

LEGGI ANCHE –> Scegli un amuleto per scoprire quale potere sacro veglia su di te

hai visto una coppia di amanti intrecciati: l’elemento che sembrava il più romantico, purtroppo, si trasforma nel responso meno intrigante.

Se nel test della conchiglia e della coppia hai visto prima una coppia di amanti abbracciati, ci dispiace dirti che forse qualcosa non va.

Tu ed il tuo partner potreste essere “vittime” di un rapporto particolarmente co-dipendente, che vi rende praticamente soggetti a tutto quello che fa l’altro.

Se lui è arrabbiato tu sei arrabbiata, se lui è felice tu sei felice e viceversa. Purtroppo, una relazione sana non funziona così.

Che cosa sta succedendo a voi due in questo momento? Sarebbe forse il caso di esplorare la vostra situazione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.