Vuoi essere in forma per San Valentino? Le dritte per riuscirci senza dieta

San Valentino è ormai alle porte e il tuo desiderio è quello di essere in splendida forma? Ecco le dritte per riuscirci senza metterti a dieta.

Il periodo di San Valentino è da sempre amato da molte coppie che desiderano approfittare dell’occasione di festa per trascorrere insieme qualche momento romantico. Allo stesso tempo, se si è ancora single può rappresentare il momento perfetto per farsi avanti con la persona che piace o per trascorrere del tempo di qualità con gli amici o con se stessi.

In ogni caso, è indubbio che arrivare a questo giorno sentendosi al massimo della forma aiuta a renderlo più piacevole o, a seconda dei casi, più semplice da gestire. Per questo motivo, oggi suggeriremo delle semplicissime regole che, messe in atto da oggi fino a San Valentino, aiuteranno a raggiungere il fatidico giorno in ottima forma e tutto senza particolare stress.

In forma per San Valentino: ecco le regole da seguire

L’arrivo di San Valentino, indipendentemente da come e con chi si sceglie di trascorrere la giornata, può voler dire uscite a cena fuori e comportare il consumo di diversa cioccolata. Per questo motivo, arrivare in forma al 14 Febbraio è sicuramente un buon modo per coccolarsi con qualche dolcetto senza troppi sensi di colpa e senza temere troppo per la linea.

Per riuscirci, sopratutto se non si è ancora rientrati del tutto dalle mangiate delle feste, ci si può organizzare in modo da tornare in forma in una settimana. E se non si riuscirà a riperdere i chili in più si potrà comunque migliorare la propria situazione, senza doversi preoccupare quando arriva il momento di dividere del cioccolato con chi si ama o di condividere momento golosi con i propri amici e parenti. Ecco quindi, alcune regole che possono dare una mano in tal senso.

Mangiare in modo bilanciato. La prima regola da seguire è quella di seguire un’alimentazione che sia il più possibile corretta e che consenta al contempo di saziarsi e fare il pieno di energie. In questo modo non si sentirà il bisogno di mangiare di continuo e si godrà al contempo di un ritorno graduale alla forma desiderata. Per mangiare correttamente basta inserire ad ogni pasto carboidrati provenienti da cereali integrali, verdure e frutta, proteine magre e grassi buoni. Così facendo si eviteranno i picchi glicemici che portano solitamente a mettere su peso o a non perderne e ci si sentirà al contempo più energiche che mai.

Bere tanta acqua. Un’altra regola da seguire è quella di idratarsi al meglio. Per farlo bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno anche se il quantitativo varia in base alla propria corporatura, allo stile di vita e all’eventuale attività fisica che si svolge. Restando in tema di liquidi, è preferibile bere solo acqua, evitando quelle addizionate con altri ingredienti e, sopratutto, quelle senza zucchero.

Abolire zuccheri e alcolici. E restando in tema di zuccheri, per una settimana si potrebbe cercare di abolirli del tutto. Da quello che si mette nel caffè alle bibite zuccherate, ogni eccesso può portare a prendere peso o a non perderne facilmente. A volte basta rinunciare alla bibita di metà mattina o all’aperitivo del pomeriggio per iniziare a vedere dei risultati importanti. Ancor meglio se si impara a ridurre anche i carboidrati raffinati. In questo modo l’obiettivo sarà molto più semplice d raggiungere. E tutto con risultati che si rifletteranno non solo sulla bilancia ma anche in termini di gonfiore che andrà via.

LEGGI ANCHE -> Vuoi dire stop agli zuccheri? Ecco gli step da seguire

Fare attività fisica. Aumentare l’attività fisica o iniziarla qualora si fosse del tutto all’asciutto, può contribuire a perdere peso e a tonificare il corpo. Basta incrementare quella quotidiana con dei pesi o andare a correre (va bene anche una camminata veloce) se si parte decisamente da zero. Inoltre, come ben sappiamo, lo sport aumenta le endorfine, dona energia e aiuta a sentirsi meglio. E cosa c’è meglio di arrivare cariche come molle al giorno di San Valentino?

Curare la pelle. Essere in forma passa anche dalla cura del resto del corpo e dalla lucentezza di pelle e capelli. In tal senso, fare un pieno di vitamine è sicuramente un buon modo per prepararsi al giorno più romantico dell’anno. Inoltre, cambiare skincare per qualche giorno porterà un cambiamento che alla pelle farà sicuramente bene. La doppia detersione, ad esempio, molto famosa in Corea, potrebbe renderla più rosea e lucente. E tutto per sentirsi ancora più belle quando ci si guarda allo specchio.

LEGGI ANCHE -> Vuoi ridurre i grassi in cucina? Ecco le astuzie che ti aiuteranno

Mettendo a punto queste semplici regole, arrivare in forma al giorno di San Valentino sarà molto più semplice e, tra le altre cose, ci si sentirà più in belle ed energiche che mai. Cosa che fa sempre bene all’umore e che aiuta, senza alcun dubbio, a vivere al meglio le giornate.