Giulia Arena è una delle attrici più attraenti (e promettenti) della sua generazione. Lanciata dal concorso Miss Italia nel 2013, ora Giulia è un volto noto della fiction Il paradiso delle signore. Ecco com’è oggi.

Giulia è nata a Pisa ma si è trasferita molto presto a Messina, città d’origine dei genitori. Nel 2013 si è aggiudicata i titoli di miss Italia e miss cinema a Jesolo. La vittoria all’ambito concorso le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo e le ha dato spinta a lasciare gli studi di giurisprudenza alll’Università Sacro Cuore di Milano.

Nel 2014 ha mosso i suoi primi passi come conduttrice televisiva su LA7 con il programma Mode e modi. Nella primavera del 2015 le è stata inoltre affidata la conduzione del programma di cucina Gustibus.

Nella 2017 è passata a Rai 4, conducendo il programma Kudos – Tutto passa dal web, insieme a Diletta Parlangeli.

Cosa fa oggi Giulia Arena

Giulia Arena ha trovato la sua strada come attrice e non potrebbe essere più soddisfatta. Riguardo a Il paradiso delle signore, fiction che la vede tra le protagoniste, Giulia ha rivelato un un’intervista a Il Giorno:

“Il Paradiso delle signore è un progetto complesso, una macchina da guerra. Narra storie quotidiane, che si snodano di pari passo con il tempo storico e inducono i telespettatori a condividere con gli interpreti parte della loro vita”.

La fiction ha inoltre avuto molto successo, spiegato da Giulia così: “È [una serie] molto pulita. Riguarda un periodo italiano bellissimo, ormai concluso. Lo spettatore ne ha bisogno, perché bombardato da prodotti tv un po’ lontani dall’idea di leggerezza”.

Giulia ha inoltre rivelato la sua tecnica per calarsi perfettamente nei panni del personaggio che interpreta:

“Mi è di grande aiuto l’osservare il comportamento delle persone in cui mi imbatto, i loro sguardi, i gesti e riflettere sul carattere, le reazioni, sul perché della maschera che indossano. Il fatto che Ludovica sia diversa da me, mi permette di giocare sull’aspetto discordante. E, guardando il prodotto finito e non riconoscendomi, mi rendo conto di essere stata in grado di creare una nuova identità”.