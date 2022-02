Ecco qual è la divinità greca associata al tuo segno zodiacale

Qual è la divinità greca del tuo segno zodiacale? Scopriamolo subito insieme, segno per segno: ecco che divinità eri nell’antica Grecia!

Ogni segno zodiacale ha un corrispettivo anche nelle antiche divinità che regnavano la Grecia dei poemi e degli eroi.

Non ci credi? Bene, allora questo oroscopo fa decisamente al caso tuo: abbiamo deciso di elencare, segno per segno, qual è la divinità associata a te!

Sei pronto a scoprire che divinità sei?

La divinità greca associata al tuo segno zodiacale: scopriamo subito il tuo posto nell’Olimpo

Tutti conosciamo, più o meno approfonditamente, le divinità dell’olimpo greco. Oltre ad essere un vero e proprio monte, altissimo, sul quale vivevano gli antichi dei greci.

Certo, di epica e poesia ne abbiamo letto a iosa ma non ci siamo mai chiesti se il nostro oroscopo potesse avere a che fare con l’antica Grecia!

Ogni segno zodiacale, infatti, è stato associato o “risale” ad una di questa antiche divinità.

Non sei curioso di scoprire quale sia la tua?

Ariete: Efesto

Il re dei vulcani, l’unico capace di lavorare nelle condizioni peggiori e riuscire comunque ad avere potere e successo. Efesto rappresenta alla perfezione i nati sotto il segno dell’Ariete!

Una forza sopita ma non troppo, che sappiamo bene di non dover stuzzicare… pena un’esplosione veramente spaventosa!

Toro: Dioniso

E no, non si tratta solo di bere! Il Toro, come Dioniso, ha una personalità che mette tutto da parte appena si può fare festa.

I Toro, esattamente come Dioniso, vi possono lasciare senza parole: sono in grado di perdere qualsiasi inibizione anche se non sembra a prima vista. Fare festa con loro è assolutamente raccomandato!

Gemelli: Ebe

Parliamo della dea della giovinezza eterna Ebe, compagna di Afrodite e capace di far tornare tutti bambini.

Cari Gemelli, anche voi siete esattamente come Ebe: eterni Peter Pan, capaci di far sciogliere tutti e di farli divertire senza preoccupazioni per il domani o per il futuro!

Cancro: la divinità greca del tuo segno zodiacale è Artemide

Dea della luna e della caccia, protettrice di bambini e di persone deboli, indipendente e con il cuore sempre rivolto verso gli altri, Artemide è il vero e proprio match per i nati sotto il segno del Cancro!

Non solo siete entrambi votati alla luna ma avete anche quel desiderio di conoscenza che vi porta a rispettare e a curare gli altri.

Leone: Apollo

Arroganti e svogliati, bravi in tutto ma decisi a non impegnarsi niente: Apollo e i nati sotto il segno del Leone sono praticamente fratelli!

Il Leone ha molto di Apollo: si vanta sempre ed ha una tendenza ad autoincensarsi (e ad aspettarsi che gli altri facciano lo stesso). Non c’è veramente corrispondenza tra divinità greca e segno zodiacale più puntuale di questa!

Vergine: Demetra

Seria e compassata, con grandi responsabilità (Demetra era la dea che si occupava delle stagioni e del loro passaggio), la Vergine potrebbe sentire una particolare connessione con questa divinità.

La Vergine e Demetra, infatti, sono entrambe votate alla terra, pratiche e razionali oltre che estremamente precise e compite nel loro lavoro!

Bilancia: Afrodite

Ebbene sì, cari amici della Bilancia, Afrodite è la divinità greca che viene assegnata al vostro segno zodiacale!

Siete come lei: passionali ed incostanti, un poco egoiste e vanitose, incapaci di preoccuparvi per nessun’altro che non sia voi stesse o la persona che amate di più sulla faccia della terra!

Sagittario: Ermes

Chi meglio di Ermes può rappresentare la divinità greca perfetta per il segno del Sagittario?

Incostante ma fondamentale, sempre in giro, incapace di mettere le radici ma coinvolto con tutti e per tutto, Ermes è la divinità che più si avvicina ai nati sotto il segno del Sagittario.

Svolazzano liberi e non potete azzardarvi a chiedergli di starvi vicino!

Scorpione: Ade

Il dio dell’oltretomba e dei morti Ade ci ricorda molto lo Scorpione. No, caro Scorpione, non fare quella faccia.

Non si tratta assolutamente di una brutta correlazione! Ade è una delle divinità più fraintese, con una tragica storia alle spalle. Tu sei come lui: potente e rispettato, temuto senza quasi motivo e completamente frainteso!

Capricorno: Ares

Il dio della guerra, Ares, è quello perfetto per rappresentare il Capricorno. I nati sotto questo segno, infatti, sono quasi sempre in perenne guerra: con loro stessi, con gli altri e con tutte le situazioni che li circondano!

Mai contenti, sempre pronti a far polemica e capaci di imporsi con un solo sguardo di fuoco: i Capricorno ed Ares hanno molto in comune!

Aquario: Poseidone

Re dei sette mari, Poseidone è perfetto per rappresentare tutti gli Aquario! E no, non si tratta del riferimento al mare che ci può far credere a questa associazione!

Gli Aquario sono persone capaci di “governare”: generalmente sono pacate ed equilibrate ma guai a farle arrabbiare!

La loro forza silenziosa, esattamente come quella di Poseidone, è spaventosa quando si fa sentire: non stuzzicate né il mare né gli Aquario!

Pesci: la divinità greca del tuo segno zodiacale è Eros

Conturbanti, presi solo dall’amore e quello con la A maiuscola: Pesci ed Eros vanno a braccetto!

I Pesci, infatti, sono innamorati dell’amore e non hanno assolutamente intenzione di dare priorità ad altro nella loro vita. Così come Eros, credono fermamente che non ci sia niente di più importante dell’amore: una corrispondenza perfetta!

