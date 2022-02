Come coprirsi di trasparenze chic per uno stile tra il sogno e la realtà

Ci sono tessuti caldi, soffici, comodi e poi c’è il tulle. Molti stilisti, soprattutto nell’Alta Moda, lo utilizzano per creazioni pregiate ed iperfemminili e noi lo vogliamo sfoggiare – a piccole dosi – per le uscite con le amiche o per un appuntamento con il nostro lui.

Chiffon, organza, georgette di seta, tulle, un misto tra i tutù delle ballerine e gli abiti da sogno presentati sulle passerelle per l’haute couture primaverile. Scopriamo come coprirci di tessuti leggeri e senza tempo e come innovare outfit ormai passati con pochi semplici accorgimenti.

Accattivanti giochi di trasparenze per ri-scoprire la propria personalità

Per le meno esperte la camicia con trasparenza nera di Valentino è l’ideale. Lo stile francese unito alla maestria italiana è vincente e risulta chic e sempre elegante sia von un paio di jeans skinny sia con una gonna midi ed una décolleté lucida e dal tacco altissimo (non necessariamente Louboutin) Ha le maniche lunghe, i polsini con bottoni in tessuto ed il collo con fiocco sulla parte sinistra che scende morbido creando un gioco di volumi. Costa, scontata su Yoox, 512 euro.

L’abito di Ganni (è attualmente scontato del 40% su My Theresa a 117 euro) va bene per le più audaci tra voi. Ovviamente sotto va messo “qualcosa”, nello specifico si consiglia un noioso abito monocromatico attillato, uno di quelli che tutte abbiamo nell’armadio perché ci dispiace buttarlo ma che non mettiamo da un secolo. Il taglio ampio e leggero di questo capo contemporaneo in mesh lo rende ideale anche come copricostume. Vista la lunghezza, se ne sconsiglia l’uso sopra un tailleur.

Altro abito è quello di Twinset, corto ed impalpabile, fa parte della collezione Actitude. Realizzato in tulle con volant e balza al fondo, è abbinato ad una sottoveste basic in maglia con spalline. La particolarità del collo rifinito da piume e le maniche voluminose lo distinguono dagli altri modelli del suo genere. Il prezzo è di 115,50 euro.

Partire con uno scialle in organza o con un coprispalle in tulle e maglia conferisce un tocco di personalità in più ai soliti outfit senza però stravolgerli. Nessuno pretende di vedervi passeggiare per la città vestite come Sarah Jessica Parker nella sigla di Sex and The City o di scoprirvi al supermarket in un abito della nuova collezione primavera – estate di Giambattista Valli (seconda foto). Cambiare però è bello e mantiene giovani, fateci un pensierino.

Silvia Zanchi