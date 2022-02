Lei è una delle attrici e showgirl più conosciute e amate in Italia. Ma ve la ricordate Alba Parietti da giovane? Una vera femme fatale!

Alba Parietti è una delle attrici più belle e affascinanti della sua generazione. Con la sua bellezza ha incantato milioni di italiani. Ma com’era da giovanissima? Ecco una sua foto di quando aveva appena 17 anni.

La popolarità di Alba Parietti è scoppiata nel 1990, anno in cui ha condotto la trasmissione Galagol su Telemontecarlo, al fianco di Massimo Caputi. In quegli anni si è distinta anche per la sua attività cantautorale pubblicando, tra gli altri lavori, il singolo Argento vivo (Cuore selvaggio), che ha promosso in varie trasmissioni e che ha ottenuto un buon successo.

Nel 1995, la conduttrice e showgirl ha preso parte al varietà Papaveri e papere condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli su Raiuno. Nel 1996 ha inoltre pubblicato il suo primo libro, Uomini, edito dalla Mondadori. Nel 1997 ha presentato, insieme a Claudio Lippi, una puntata di Mai dire Gol.

Alba è stata molto attiva anche negli anni duemila. Nel 2006 ha preso parte come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, programma a cui ha partecipato anche l’anno successivo stavolta nei panni di giurata.

Nel 2015 ha partecipato invece come opinionista fissa al talk show di attualità e politica Announo di LA7.

Ultimamente l’abbiamo vista poco sul piccolo schermo. La sua ultima apparizione televisiva risale all’autunno 2021, anno in cui ha partecipato come concorrente al varietà di Rai 1, Tale e Quale Show.

Com’era Alba Parietti da giovane

Come avrete immaginato, Alba Parietti era davvero stupenda da giovane.

La showgirl ha recentemente pubblicato una sua foto di quando aveva 17 anni sul suo profilo Instagram, facendo subito incetta di like.

“Eccomi a 17 anni”, ha scritto nella caption della foto. “Il mio primo composit con la mia faccia”. Che dire, quella di Alba è sempre stata una bellezza autentica che non si è spenta con il passare degli anni!