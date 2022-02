Test degli Stivaletti | Per quale dei tuoi pregi sei invidiata dalle altre?

Ogni donna si riconosce (anche) dalle scarpe che indossa più spesso e il test degli stivaletti ti permetterà di “riconoscerti” un po’ di più.

Ci sono donne che possiedono intere collezioni di scarpe, altre che ne hanno pochissimi paia. Ci sono donne che vestono solo di nero e altre che hanno scarpe di ogni colore.

Nessuna però può resistere al fascino degli ankle boots, ovvero gli stivaletti alla caviglia che stanno benissimo a chi ha le gambe magre e slanciate. Anche chi non ha esattamente le gambe di Belen, però, adora questo tipo di scarpe perché si adattano perfettamente a ogni tipo di pantaloni!

Amati da tutte, declinabili in ogni possibile combinazione di tacco / pelle / finitura, gli stivaletti neri sono un passepartout. Adatti a look più informali ma anche a look super chic risolvono in un lampo qualsiasi dubbio di abbinamento.

Quindi, dato che nessuna resiste al fascino di queste scarpe e, almeno una volta nella vita, tutte ne abbiamo posseduto un paio, sono perfetti da mettere in un test.

Con questo test scopriremo cosa comunichi attraverso le tue scarpe e soprattutto cosa ti invidiano le donne che con quelle scarpe ti vedono camminare tutti i giorni!

Test degli Stivaletti

Per fare questo test dovrai semplicemente scegliere gli stivaletti che ti piacerebbe indossare più spesso, oppure quelli che ti rappresentano meglio. Sarebbe perfetto se tu indicassi il paio più simile a un paio che effettivamente possiedi, ma se non ne hai un paio così nella scarpiera poco male: lascia spazio all’immaginazione!

1 – Stivaletti con il tacco a spillo

Gli stivaletti lucidi con il tacco a spillo e la punta triangolare sono la quintessenza di una femminilità forte e aggressiva. Chi indossa queste scarpe dev’essere dotata di un’eleganza stratosferica ma anche della capacità si sentirsi pienamente a proprio agio con se stessa.

Se indossati da persone che non sono esattamente in grado di portarle, infatti, questo tipo di scarpe sono la strada diretta verso un vero e proprio disastro di stile.

Se questi sono i tuoi stivaletti preferiti e, potendo, li indosseresti ogni giorno, significa che sei una persona estremamente sicura di te e della tua femminilità.

Se c’è una cosa che le altre donne ti invidiano è la capacità di essere allo stesso tempo elegante e sfrontata, decisa e sensuale.

2 – Stivaletti bassi e comodi

Questi stivaletti sono sicuramente i più funzionali tra quelli che abbiamo proposto. Estremamente classici ed eleganti, potrebbero essere davvero indossati tutti i giorni e letteralmente in ogni occasione.

Se hai scelto questo di stivaletti sei sicuramente una persona elegante ma attiva e pragmatica. Adori essere elegante ma sei anche convinta che la sostanza sia molto più importante dell’apparenza e che, quindi, un paio di scarpe belle ma comode siano una vera benedizione.

Le altre donne invidiano di te la capacità di essere sempre al passo con tutto, sia con la tua vita professionale sia con la tua vita privata. Sei un po’ Wonder Woman e questo è solo un bene, ma attenta a non pretendere troppo da te stessa!

3 – Stivaletti di vernice

Gli stivaletti di vernice, lucidissimi e super eleganti, sembrano usciti dal guardaroba di una donna d’altri tempi. La vernice lucida è infatti una finitura un po’ passata di moda ma che mantiene inalterato il suo fascino.

Chi riesce a sfoggiare stivaletti di vernice abbinandoli con disinvoltura ha una classe innata e un grande senso dello stile. Sa perfettamente come comportarsi, vestirsi e relazionarsi agli altri in ogni situazione.

È proprio questo che le altre donne invidiano di te: la capacità di essere sempre perfettamente “in tono” con qualsiasi evento o occasione. Dall’aperitivo con le amiche alla cena con i colleghi, dalla serata al cinema a quella al ristorante, ti distingui sempre per classe e charm.

4 – Stivaletti moderni con plateau

Le scarpe più contemporanee, amatissime da Chiara Ferragni ma anche da tutte le altre influencer, hanno il plateau. Non importa che siano décolleté, sneakers o stivali: devono avere un plateau spesso o una zeppa.

Preferibilmente, per rendere la scarpa più confortevole e sicura da indossare anche sul bagnato, la suola dovrebbe essere in gomma e “a carro armato”.

Se quella che abbiamo appena esposto è la ricetta per il tuo paio di scarpe preferito significa che sei una donna moderna, al passo con i tempi e che non ama guardarsi indietro.

Sei sempre proiettata nel futuro, in attesa delle prossime novità o per cogliere al volo le ultime tendenze di stile.

Le altre donne ti invidiano proprio la capacità di interpretare, fare tue e a volte prevedere le tendenze. Lo fai con grande naturalezza e soprattutto ti inserisci perfettamente nel flusso della moda, vestendo gli abiti e non “facendoti vestire” da quello che indossi.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.