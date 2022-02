Scegli un “segno” dall’alto: scopriamo che cosa significa per la tua vita!

Sei pronto per il test del segno dall’alto? Scegli quello che vorresti ricevere per capire che cosa sta succedendo nella tua vita!

Tutti vorremmo ricevere un segno che ci indichi la via nella vita, non è vero?

Certo, non capita sempre, però, che i segni siano disponibili per tutti o che si riesca a riconoscerne uno quando arriva.

Che irritazione!

Fortunatamente, abbiamo pensato ad un test della personalità perfetto per te e per aiutarti a capire dove devi andare nella vita.

Che ne dici: ti va di provarlo insieme a noi?

Test del segno dall’alto: scegli quello che ti attira di più per scoprire che cosa ti serve nella vita

Sei pronto a scoprire il tuo segno dall’alto? A volte succede che, nella vita, smarriamo la strada e non riusciamo a ritrovarla.

Per tornare sulla giusta carreggiata, quindi, a volte avremmo bisogno di un segno che ci illumini… peccato che non sempre si trovi, questo benedetto segno dall’alto!

Fortunatamente per te, abbiamo escogitato un test della personalità per capire che cosa devi fare, soprattutto se ti senti bloccato e stressato.

Il test del segno dall’alto ci svelerà cosa ti serve adesso: sai qual è, però, la cosa particolare? Che sarai tu a scegliere il tuo segno dall’alto!

Guarda l’immagine qui sopra e scegli uno tra i quattro segni disponibili: sei pronto a scoprire che cosa devi fare nella vita?

un fulmine che illumina la via durante una tempesta: una luce od un fuoco che non ha bisogno di una base per illuminare.

Si tratta di certo di un bel segno dall’alto!

Se hai scelto il fulmine, che durante la pioggia e la tempesta illumina comunque la via, il segno che hai ricevuto dall’alto è quello di un aiuto concreto.

L’energia di cui hai bisogno “esploderà” quasi istantaneamente dentro di te! Il tuo segno dall’alto dice che tra poco troverai una nuova forza, che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi.

Si tratterà di un momento del quale dovrai assolutamente approfittare: occhi aperti!

l’alba : il segno dall’alto che hai scelto è quello di un’alba sul mare. Forse pensavi fosse un tramonto ma abbiamo buone notizie per te: entrambi questi simboli hanno un significato abbastanza simile!

Sia l’alba che il tramonto parlano di trasformazione o di cambiamento ma l’alba si distingue per qualcosa in particolare.

Il momento prima dell’alba, infatti, è uno dei più scuri e bui: il tuo segno dall’alto, quindi, è di tenere duro per arrivare alla tua personalissima alba .

Praticamente è all’orizzonte! Tieni duro in questo momento che può sembrarti terribile o particolarmente pesante. Sei vicino alla risoluzione di tutto: devi solo avere pazienza per un altro poco!

Il tuo segno dall’alto, almeno secondo noi, è molto chiaro: stai per rinascere ed hai deciso, di tua spontanea volontà, di chiudere una porta!

Altro che segnale dall’alto: possiamo dire che sarai tu, volontariamente, a chiudere una strada! In realtà il tuo segno dall’alto parla proprio di questo: sei tu che sai qual è il ramo secco da tagliare ma nessuno può tagliarlo se non te!

Sei pronto a fare il tuo dovere? Il test del segno dall’alto pensa proprio che tu sia pronto!

un fuoco spontaneo: fiamme che nascono senza una base e senza un motivo sono il tuo segno dall’alto?

Bene, allora sappi che il tuo segno dall’alto ha a che vedere con la purificazione.

A breve qualcuno o qualcosa trancerà i rapporti con te: forse un lavoro stantio o forse una relazione (sentimentale o meno) semplicemente si esauriranno, senza che tu debba fare niente.

Il tuo segno dall’alto è quello di poter, finalmente, iniziare nuovamente a respirare!

C’è voluto tantissimo tempo ma le fiamme sono qui e stanno iniziando a fare il loro lavoro. Ricordati solo di non cercare di trattenere chi se ne va: non ne vale assolutamente la pena. Questo è il tuo segno dall’alto!